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Koronavirüs Kuveytten getirilen 70 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkaledeki yurda yerleştirildi
TÜRKİYE

Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen getirilen 70 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 70 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Kırıkkale'ye götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

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Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.

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