Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 70 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Kırıkkale'ye götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

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Binanın çevresinde güvenlik önlemi

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.