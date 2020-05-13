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Koronavirüs Kuveytten Tokata getirilen 36 işçide koronavirüs tespit edildi
TÜRKİYE

Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 36 işçide koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçiden 36’sının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastalar tedavilerinin yapılacağını devlet hastanesine sevk ediliyor.

Haber Merkezi İHA
. 2 ambulansla hastalar 2’şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.
. 2 ambulansla hastalar 2’şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçi 5 gün önce yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı. Günlük olarak yapılan sağlık kontrollerinde 1 işçide koronavirüs tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.

İlerleyen süreçte yapılan tetkiklerde hasta sayısında artış görüldü. 35 hasta da daha korona virüs tespit edilmesi sonucu hastaların Tokat Devlet Hastanesine nakil edilmesi işlemleri başlatıldı. 2 ambulansla hastalar 2’şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.

. 2 ambulansla hastalar 2’şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.

5 gün önce Tokat’a gelmişlerdi

Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilen 280 işçi THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inerken, sağlık kontrolünden geçirilen 9 hasta Sivas’ta tedavi altına alınmıştı.

Kontrolleri yapılarak sağlık kontrolünden geçirilen işçiler kara yolu ile getirildikler KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

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