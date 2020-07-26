Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi

Türkiye’den Venezuela’ya koronavirüs için tıbbi malzeme desteği

Türkiye, Venezuela'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı. Öte yandan, tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda da olduğu gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, 'Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle” notu da düşüldü.