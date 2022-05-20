Koronavirüs Kuzey Korede şüpheli Kovid-19 vaka sayısı 224 milyona ulaştı
DÜNYA

Kuzey Kore'de şüpheli Kovid-19 vaka sayısı 2.24 milyona ulaştı

Kuzey Kore’de son 24 saatte 263 bin 370 olan şüpheli Kovid-19 vakalarının sayısı toplamda 2.24 milyona ulaştı. Devlet kontrolündeki haber ajansı KCNA ise, "Salgınla mücadelede iyi sonuçlar elde edildiğini" savundu. Öte yandan ülkede 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 65'e yükseldiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Korede şüpheli Kovid-19 vaka sayısı 2.24 milyona ulaştı
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Kuzey Kore genelinde yüz binlerce insanda görülen yüksek ateş belirtisi ve geçtiğimiz hafta doğrulanan ilk Kovid-19 vakasının ardından salgın endişesi büyüdü.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatte 263 bin 370 kişide daha yüksek ateş belirtisi gözlendiğini duyurdu. Son verilerin ardından şüpheli Kovid-19 vakalarının sayısı 2.24 milyona ulaşırken, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 65’e yükseldiği açıklandı.

Yüksek ateş belirtisi gösteren hastaların kaçının pozitif olduğuna dair bilgi paylaşmayan KCNA, artan potansiyel vaka sayılarına rağmen ülkedeki üretim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. "Acil salgın önleme tedbirleri altında dahi ana sanayi sektörlerinde normal üretim sürdürülüyor ve büyük ölçekli inşaat projeleri hız kesmeden devam ediyor" denilen haberde, "Devam etmekte olan salgınla mücadelede sürekli olarak iyi sonuçlar elde ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore’de şüpheli Covid-19 ölümlerinin sayısı 62’ye yükseldi
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Sağlık krizi endişesi

Kuzey Kore, dünya genelinde 2 yıldır etkisini sürdüren Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede görülen ilk vakayı geçtiğimiz perşembe günü doğrulamıştı. Devlet medyası pozitif vaka sayısı hakkında bilgi vermese de her gün yüz binlerce kişide yüksek ateş belirtisi gözlendiği duyurulmuştu. Uzmanlar tıbbi ekipman ve aşı eksikliği nedeniyle 25 milyon nüfuslu ülkede sağlık krizi yaşanabileceği endişesini dile getirirken, kontrolsüz bir yayılmanın daha ölümcül yeni mutasyonlara yol açabileceği ifade edilmişti.

Kuzey Kore’de şüpheli Covid-19 ölümlerinin sayısı 62’ye yükseldi
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