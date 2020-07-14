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TÜRKİYE

Lise mezunu gençler, çocuklara 'hijyen arttırıcı sabun' üretti

Koronavirüsün ülkemizde yayılmasından sonra hijyene daha çok dikkat edilmeye başlandı ancak çocuklarda hijyenliği arttırmak adına bir grup genç kendi imkanlarıyla bir sabun geliştirdiler.

Haber Merkezi Diğer
Sabunlar köy ve kasabalara ücretsiz dağıtılacak.
Sabunlar köy ve kasabalara ücretsiz dağıtılacak.

İstanbul Bağcılar Olimpik spor kompleksinde 5 lise mezunu, çocuklara yönelik hijyen arttırıcı sabunlar geliştirdi.

  • Bu sabunu diğer sabunlardan ayıran fark ise çocukların dikkatini çekmek için ve çocukların ellerini hep yıkama isteği gelmesi için oyuncak dışı sabun ürettiler. Böylelikle çocuklar kendilerini özel hissederek sevdiği oyuncakların karakterlerin sabunların içinde olmasından dolayı daha çok kullanmaya başladılar.

5 lise mezunu gencin ürettiği hijyen sabunları.

Oda kokusu üreten gençler bunları da belirli semtlerdeki esnafa satarak elde ettikleri gelirle bu sabunları üretiyorlar.

Oyuncak sıvı sabun ürettiler.

Oyuncakların dışında yaptıkları bu sabunu köy ve kasabalara ücretsiz bir şekilde gönderiyorlar.

Sabunlar köy ve kasabalara ücretsiz dağıtılacak.

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