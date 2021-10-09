Koronavirüs Lise öğrencisi genç kız Kovid-19a yenildi
TÜRKİYE

Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'a yenildi

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Güleşir toprağa verildi.

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Haber Merkezi AA
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19a yenildi
Beyza Güleşir

Kovid-19 nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), doktorların müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç kızın cenazesi öğle vakti tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan, Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.

Aşı yaptırmayan vaiz anne ve babasının ardından koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Aşı yaptırmayan vaiz anne ve babasının ardından koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Koronavirüs yine yürek yaktı: Bebeği sezaryenle alındı, anne 18 gün sonra hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 19
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Edirne'de, 2018 yılında Gürol Pendicak ile hayatını birleştiren Pınar Pendicak, ilk çocuğuna hamile kaldı. Kentteki tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan Pınar, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle aşı olmadı, hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalandı.
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Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne 27 Ağustos'ta kaldırılan Pınar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi'nde tedaviye alındı.
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BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI <br><br> Pınar Pendicak, sağlık durumu ağırlaşınca normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pınar'ın karnındaki bebeğinin alınıp alınmayacağına karar vermek için hastanenin enfeksiyon ve kadın doğum uzmanlarından ekip toplandı.
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Durum değerlendirmesinde bulunan ekip, bebeğin alınmasına karar verdi. Uzman ekipler tarafından sezaryenle Pınar'ın karnındaki bebek, 3 Eylül'de alınarak kuvöze konuldu. Bebeğe ailesi tarafından Ayaz adı verildi. Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Kısa sürede evde ateşlenen bebek, tekrar götürüldüğü hastanede tedavi sonrası taburcu edildi.
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BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİKTEN 18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ <br><br> Bebeği alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Pınar Pendicak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gece kurtarılamadı.
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Pınar'ın, Ayaz bebeği dünyaya getirmesinden 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, eşi, ailesi ve çalışma arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı.
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Pınar Pendicak, Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yakınları ve çalışma arkadaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede Pınar'ın eşi Gürol Pendicak da güçlükle ayakta durabildi.
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Gürol Pendicak'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Pendicak, Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm dedi.
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Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Title
Koronavirüse yakalanan Pınar, bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü
Koronavirüs yine yürek yaktı: Bebeği sezaryenle alındı, anne 18 gün sonra hayatını kaybetti
Edirne'de karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle Covid-19 aşısı olmayan, 8,5 aylık hamile Pınar Pendicak (28), koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda kalırken bebeği sezaryenle alınan Pınar, doğumdan 18 gün sonra hayatını kaybetti, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.


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