Koronavirüs Liseli kız fatura yatırmak için karantinayı deldi Ailesine 4 bin 50 lira para cezası yazıldı
TÜRKİYE

Liseli kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: Ailesine 4 bin 50 lira para cezası yazıldı

Kırıkkale’de HES kodu denetiminde koronavirüs temaslısı olduğu tespit edilen 14 yaşındaki liseli kız, fatura ödemek için karantina ihlali yaptı. Salgın ekiplerince, evine bırakılan kızın ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Liseli kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: Ailesine 4 bin 50 lira para cezası yazıldı
10. sınıf öğrencisinin karantinaya alınan sınıfındaki koronavirüs hastası bir arkadaşından dolayı temaslı durumunda olduğu belirtildi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.
Ovacık Mahallesi’ndeki Zafer Caddesi’nde denetim yapan uzman ekipler, 14 yaşındaki bir lise öğrencisinin HES kodunu sorguladı. 10. sınıf öğrencisinin karantinaya alınan sınıfındaki koronavirüs hastası bir arkadaşından dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi. Kardeşi ile birlikte fatura ödemek için karantinayı delen lise öğrencisi, salgın ekipleri tarafından evine bırakıldı. Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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