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Koronavirüs Lübnan ve Libyada Kovid-19dan ölümler arttı Lübnanda 35e, Libyada 25e çıktı
DÜNYA

Lübnan ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı: Lübnan'da 35'e, Libya'da 25'e çıktı

Lübnan ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı: Lübnan'da 35'e, Libya'da 25'e çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 35'e, Libya'da 25'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 yeni vaka tespit edildiği ve 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 35'e, vaka sayısının 1796'ya yükseldiği ifade edildi. Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 1242'ye ulaştığını bildirdi.

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Libya

Libya'da ise hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Toplam ölü sayısının 25'e, vakaların 874'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 223'e ulaştığı aktarıldı.

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