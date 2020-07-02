Lübnan ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı: Lübnan'da 35'e, Libya'da 25'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 yeni vaka tespit edildiği ve 23 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 35'e, vaka sayısının 1796'ya yükseldiği ifade edildi. Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 1242'ye ulaştığını bildirdi.
Libya
Libya'da ise hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.
Toplam ölü sayısının 25'e, vakaların 874'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 223'e ulaştığı aktarıldı.