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DÜNYA

Madagaskar'ın bitkisel koronavirüs ilacı fiyaskoyla bitti: Tedavi merkezleri açıyorlar

Afrika kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'ın büyük bir gürültüyle dünyaya duyurduğu ilaç fiyaskoyla sonuçlandı, koronavirüs tedavi merkezleri açılmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
Madagaskar'ın bitkisel koronavirüs ilacı işe yaramadı.
Madagaskar'ın bitkisel koronavirüs ilacı işe yaramadı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede temmuz ayında Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'nun Mahamasina semtinde 250 kişi kapasiteli bir Kovid-19 tedavi merkezi açılacağını belirtti.

Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği 'bitkisel ilacı' kapsül formunda üretecek
DÜNYA
Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği 'bitkisel ilacı' kapsül formunda üretecek
  • Ayrıca sağlık merkezlerinde tedavi görecek hasta bilgileri, yatak sayısı, solunum cihazları gibi verilerin yer alacağı CovData adlı dijital bir platformun da uygulamaya geçirileceğini kaydeden Rajoelina, "Bu zor zamanlarda, halkımı salgına karşı mücadelede birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum. Madagaskar, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kazanacak." ifadesini kullandı.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı. Madagaskar, talep üzerine ilacı Afrika dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

Madagaskar'dan koronavirüs ilacı iddiası: Geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
KORONAVİRÜS
Madagaskar'dan koronavirüs ilacı iddiası: Geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu. Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı üç kattan fazla arttı.

Bir ülke daha koronavirüse karşı Madagaskar ilacı istedi
FOTOĞRAF 10
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Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi.
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Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti.
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Aktif 184 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken, 534 kişi sağlığına kavuştu.
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Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği'nden sonra Nijer ile söz konusu ilaçtan talep eden ülke sayısı 7'ye çıkmış oldu.
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Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan Covid Organicsi geliştirmişti.
Title
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, son olarak artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine bu hafta başlayacaklarını duyurmuştu.
Title
Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.
Title
Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı.
Title
Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı.
Title
Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı.
Bir ülke daha koronavirüse karşı Madagaskar ilacı istedi
Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.


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