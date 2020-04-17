Koronavirüs Mahallelinin veresiye borcunu, mahalleli kapattı Borçları kapandığı için ağlayanlar oldu
TÜRKİYE

Mahallelinin veresiye borcunu, mahalleli kapattı

Mahallelinin veresiye borcunu, mahalleli kapattı: Borçları kapandığı için ağlayanlar oldu

Niğde’de bulunan bir bakkala gelen hayırseverler, bakkala borcu olan 34 kişinin borcunu sildirdi. 7 bin TL’ye yakın borcun silindiğini anlatan Şener, "İnşallah bu tür olaylar artar. Hem bize faydası olur hem de müşterilerimize. Müşterilerimiz bu olayları çok güzel karşıladı. Hatta dükkanda oturup ağlayanlar oldu borçları kapandığı için. Hayırsever arkadaşlara buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Zeki Şener
Zeki Şener

Merkez Selçuk Mahallesinde bakkal işleten Zeki Şener, korona virüsünün Türkiye’de yayılmaya başlayınca hayırsever vatandaşların dükkanına gelip veresiye borcu olan vatandaşların borcunu sildirdiğini söyledi.

Zeki Şener

7 bin TL’ye yakın borcun silindiğini anlatan Şener, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Hayırseverler gelip dükkanımızda veresiye borcu olan, borcunu ödeyemeyen müşterilerimizi öğrendiler. İlk gelen hayırsever 4 kişinin veresiye borcunu kapattı. Diğer hayırsever 7 kişinin borcunu kapattı. Dün başka bir hayırsever arkadaşımız geldi 19 kişinin borcunu kapattı. Bugün de bir hayırsever ablamız geldi 4 kişinin borcunu kapattı. Biz bu iyilik yarışında birbirimize yardımcı olalım. Bu iyilik hastalığından herkes yararlansın. Böyle zor durumlarda vatandaşların halka yardım etmesi hem biz esnaflar zor durumlar geçirirken böyle gelen paralarla ayakta kalmaya çalışıyoruz.

İnşallah bu tür olaylar artar. Hem bize faydası olur hem de müşterilerimize. Müşterilerimiz bu olayları çok güzel karşıladı. Hatta dükkanda oturup ağlayanlar oldu borçları kapandığı için. Hayırsever arkadaşlara buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Bir ben değil diğer bakkal arkadaşlarımızın da bulunan veresiyelerin borçlarını kapatırlar. İyilik yapan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 7 bin TL’ye yakın borç kapattılar.”

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