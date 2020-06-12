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Koronavirüs Malezyada koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafe kapandı
DÜNYA

Malezya'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafe kapandı

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden dolayı ülke genelinde yaklaşık 2 bin restoran ve kafenin kepenk kapattığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Malezya'da restaurantlar açılıyor.
Malezya'da restaurantlar açılıyor.

Malezya Kafe Sahipleri Kuruluşunun (MSCPGA) raporunda, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı boyunca yemek işletmelerinin yüzde 80'inin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

  • Raporda sektörünün açıldığı 4 Mayıs'tan itibaren kafe ve restoranların yüzde 10'unun bir daha açılmadığı kaydedilerek, "Yaklaşık 2 bin yemek işletmesi sahibi, hükümetin teşvik paketlerine rağmen işletmelerini sürdürme imkanı bulamadığı için mekanlarını kapatmak zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

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Sektör kuruluşu, "Vergi ertelemesi gibi kolaylıklar uygulanmazsa daha fazla restoran ve kafe sahipleri pazardan çekilebilir." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 33 artarak 8 bin 402'ye yükselirken, bir vakanın daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 119 oldu.

103 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ve toplam iyileşen vaka sayısının 7 bin 168 olduğu belirtildi.

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