Malezya'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafe kapandı

Malezya Kafe Sahipleri Kuruluşunun (MSCPGA) raporunda, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı boyunca yemek işletmelerinin yüzde 80'inin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

Raporda sektörünün açıldığı 4 Mayıs'tan itibaren kafe ve restoranların yüzde 10'unun bir daha açılmadığı kaydedilerek, "Yaklaşık 2 bin yemek işletmesi sahibi, hükümetin teşvik paketlerine rağmen işletmelerini sürdürme imkanı bulamadığı için mekanlarını kapatmak zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

KORONAVİRÜS İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 659'a yükseldi

Koranavirüs vakaları 8 bin 402'ye yükseldi

Sektör kuruluşu, "Vergi ertelemesi gibi kolaylıklar uygulanmazsa daha fazla restoran ve kafe sahipleri pazardan çekilebilir." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 33 artarak 8 bin 402'ye yükselirken, bir vakanın daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 119 oldu.

103 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ve toplam iyileşen vaka sayısının 7 bin 168 olduğu belirtildi.