Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Manisada bir mahalle ve apartmanda karantina sona eriyor
TÜRKİYE

Manisa’da bir mahalle ve apartmanda karantina sona eriyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi’nde karantinanın bu gece yarısı sona ereceği bildirilirken, yine Demirci ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartman için alınan karantinanın da sona ereceği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Manisa Valiliği, Demirci İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Demirci’de bir mahallede ve bir apartmanda uygulanan karantina sürecinin bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini açıkladı.

Karantina virüsü yendi: Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi
KORONAVİRÜS
Karantina virüsü yendi: Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi

Karantina sona erdi

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45’de bulunan apartman için uygulanan karantinanın, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.05.2020 tarihli ve 2020/5-11 sayılı kararı ile 10.05.2020 tarihi saat 24:00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Abone Ol Google News
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Bugün hayatını kaybeden sayısı 47, iyileşen sayısı 3 bin 211.
Meşru hedef olur

Meşru hedef olur

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması.
Köyde vaka sayısı yükseliyor

Köyde vaka
sayısı yükseliyor

Taziyede yayılan virüs sonrası muhtar açığa alındı.
ABD'de ağır bilanço

ABD'de ağır bilanço

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti.
Sağlık üssü olacağız

Sağlık üssü olacağız

Hastalar uçakla gelecek, salgın hastanelerinde tedavi olacak.
'12 Haziran' açıklaması

'12 Haziran' açıklaması

​TFF'den ligin iptali polemiklerine cevap geldi.
AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

​Salgına rağmen alışverişe koşmayı planlayanlara kötü haber.
Üç bankaya<br>açık mesaj

Üç bankaya
açık mesaj

​Manipülasyona geçit yok, yükümlülüklerinize uyun yasak kalksın.
65 yaş üstü Taksim'e akın etti

65 yaş üstü Taksim'e akın etti

​Normalde kalabalıktan geçilmeyen meydanın tadını çıkardılar.
'Maldivler'<br>orijinale döndü

'Maldivler'
orijinale döndü

​Ortalığı birbirine katan müteahhidin izleri silindi.
Türkiye üretti<br>dünya peşinde

Türkiye üretti
dünya peşinde

​Üstün özelliklere sahip maskeye 1 milyardan fazla sipariş var.
Şiir gibi tablo

Şiir gibi tablo

​Kız kulesi ve boğazın yeni sahibi yunuslar aynı karede.
Futbolda <br>yeni dönem

Futbolda
yeni dönem

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı.
Batı'ya <br>tokat gibi mesaj

Batı'ya
tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Sınır 8 olmalı

Sınır 8 olmalı

​Denizlispor başkanından yabancı sayısı yorumu.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbul'da<br>sessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.