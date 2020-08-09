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Koronavirüs Mardinde 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
TÜRKİYE

Mardin'de 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Mardin'de 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki 2 kırsal mahalle ve mezralarında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında, Derik ilçesi Çayköy Mahallesi ile mezraları ve kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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