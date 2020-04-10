Mardin'de koronavirüs tedavisi gören 86 yaşındaki kadın ile 2 oğlu taburcu oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Güli Kılınç, oğulları Mehmet ve Mahmut ile birlikte 1 hafta önce koronavirüs salgınına yakalandı. Anne ve oğulları Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedaviye alındı.

Hastanede tedavileri tamamlanan Mehmet ile Mahmut Kılınç kardeşler dün, anneleri Güli Kılınç ise bugün taburcu oldu. Taburcu olan anne ve 2 oğlu, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

DHA Taburcu olan anne ve 2 oğlu, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. n

Evine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Güli Kılınç, hastane yönetimi başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

DHA Güli Kılınç

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Mahmut Kılınç ise sağlık çalışanlarının insanların iyileşmesine vesile olduklarını ifade ederek, "Tüm sağlık personelimizi canı gönülden kutluyorum. Birçok hastanın iyileşmesine vesile oluyorsunuz. Benim inancımda, benim imam kimliğim de vardır, bugünkü mücadelede sağlık çalışanlarımız benim nazarımda Bedir ve Uhud sahabeleri gibidir. Sağ olun, var olun. Allah sizleri korusun, sizleri muhafaza etsin. Gerçekten sizlere de bir şey olursa halimiz nice olur" dedi.



Taburcu olan Kılınç ailesi, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacak.