​Maske soğuk ve kirli havadan da koruyor

Uzmanlar, maskenin üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra soğuk ve kirli havadan da korunmayı sağladığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, maske kullanımının soğuk havanın direkt akciğerlere çekilmesini engellediğine dikkat çekerek grip ve koronavirüsü önlemenin dışında da sağlığa faydasını vurguladı.

MASKE HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMA ARACI

Soğuk havaların bronşları aşırı duyarlılaştırarak öksürüğe ve hastalığa neden olduğunun altını çizen Prof. Özkaya, “Soğuk, kir ve duman özellikle kırsal kesimlerde veya çok soba yanan yerleşim alanlarında hastalıklara neden oluyor. Maske soğuk havanın direkt olarak ciğere çekilmesini biraz da olsa engelleyerek koronavirüs, grip ve diğer hastalıklara karşı büyük bir savunma aracı olduğu gibi soğuk ve kirli havalarda da korunmamıza yardımcı oluyor.” dedi.

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Özkaya, “Etrafınız boş olsa dahi soğuk havalardan gelen hastalıklardan korunmak için maskeleri indirmeyin uyarısında bulundu.

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