Koronavirüs Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın
TÜRKİYE

Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın

Koronavirüs salgınında bulaş riskini önlemek için takılan maskelerin doğru şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Yıpranma, nemlenme ve yırtılma gibi durumlarda değiştirilmesi gereken maskelerin yanlışlıkla dokunma durumunda dahi kirlenmiş kabul edilerek kapalı bir çöp kutusuna atılması gerekiyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgınında bulaş riskini önlemek için takılan maske ve eldivenlerin doğru şekilde kullanılması büyük bir önem taşıyor. Tercih edilen maskelerin yüze tam olarak oturması gerekirken, yıpranma, nemlenme, yırtılma gibi durumlarda da maskenin vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerekiyor. Dışarıda kullanılan eldivenler ise yalancı bir güven oluşturabileceği için kullanımında dikkatli davranmak önem arz ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Yıldız, maske kullanmanın hastalığı çevreye yaymama ve dışarıdan gelecek damlacıkları içeri almama konusunda kişilere yardımcı olduğunu vurguladı.

Tüm vatandaşların dışarı çıkmak durumunda kaldığında maske kullanması gerektiğine işaret eden Yıldız, sosyal mesafeyi de mutlaka korumak gerektiğini hatırlatarak, “Mümkün olduğunca dışarı çıkmamamız, çıktığımızda bulunduğumuz ortamda kalabalığa temas etmememiz, el hijyenimizi doğru şekilde sağlamamız ve maskeyi de takmamız gerekiyor. Maskeyi eğer dışarıdaysak her yerde takmayı öneriyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor ancak dışarı çıkmamız, işe gitmemiz, toplu taşıma kullanmamız, markete gitmemiz gerekiyorsa yine sosyal mesafemizi koruyarak maske de takmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

DERHAL ÇÖPE ATIN

Farklı maske çeşitlerinin olduğuna işaret eden Yıldız, sağlık personeli dışındaki vatandaşlar için tıbbi maskenin yeterli olduğunun altını çizdi. Maskenin doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, “Maskeyi kullanmadan önce elimizi mutlaka doğru şekilde yıkamalı ya da dezenfekte etmeliyiz. 20 saniye süreyle su ve sabun ile yıkıyoruz veya uygun bir el dezenfektanı ile yine 20-30 saniye elimizi dezenfekte ettikten sonra eğer maskemiz lastikliyse lastikli bölümünden kulak kepçemize takıyoruz. Maskeyi çene, ağız ve burnu içe alacak şekilde takıp, üst taraftaki metal şeridi de burnumuzun üzerine oturtup dışarıdan mümkün olduğunca hava girmeyecek şekilde yüzümüze yaslıyoruz. Maske taktıktan sonra da özellikle ön bölümüne kesinlikle dokunmuyoruz. Yanlışlıkla dokunma durumumuz olduğunda dahi maskemizi kirlenmiş kabul ederek kapalı bir çöp kutusuna atıyoruz ve yine hemen elimizi dezenfekte ediyoruz. Yeni maskeyi de bu şekilde takıyoruz” şeklinde konuştu.

  • Yıldız, maskenin yüze tam olarak oturması gerektiğini de vurguladı. Yıldız, belirli durumlarda maskenin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Maskenin eğer dış yüzeyine temas edersek, yıpranırsa, yırtılırsa, çok nemlenirse, kirli bir yere bir şekilde temas ederse mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Maskeyi taktığımız zaman tekrar çıkartmayıp çenemize, alnımıza, başımıza koymamamız gerekiyor. Maskeyi eğer bir miktar da çıkartırsak onu mutlaka yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Maskeyi çıkarınca tekrar aynı maskeyi takmamamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

Maske kullanımının çok önemli olduğunu kaydeden Yıldız, maske takmamanın da bir o kadar risk oluşturduğunu söyledi. Doğru eldiven kullanımına da değinen Yıldız, dış ortamda elleri nasıl kullanıyorsak eldiveni de tüm bu hususlara dikkat ederek kullanmak gerektiğini ifade ederek, “O ortamdan çıktığımızda yine eldivenlerimizi çıkarıp ellerimizi su ve sabun ile yıkamalı ya da dezenfekte etmeliyiz. Eldiven bir güvence oluşturacak kadar güvenli değil, hatta yalancı bir güven oluşturacak durumda olabiliyor. Eldiven varken elimizde yine elimizi yüzümüze götürmemeli, yine maskeye dokunmamalı, yine sosyal mesafeyi korumalıyız” dedi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 88 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs nedeniyle 88 kişi daha öldü

İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 430 ölüm
KORONAVİRÜS
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 430 ölüm

Koronavirüs sürecinde Ramazan ayı araştırması: Halkın yüzde 84,5’i virüsü oruca engel olarak görmüyor
RAMAZAN
Koronavirüs sürecinde Ramazan ayı araştırması: Halkın yüzde 84,5’i virüsü oruca engel olarak görmüyor

Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?
KORONAVİRÜS
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Mardin'de teröristlerden hain tuzak: Bisküvi kutusuna patlayıcı yerleştirmişler
GÜNDEM
Mardin'de teröristlerden hain tuzak: Bisküvi kutusuna patlayıcı yerleştirmişler

Rusya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 5 bin 642 yeni vaka
KORONAVİRÜS
Rusya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 5 bin 642 yeni vaka

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
KORONAVİRÜS
Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

Lüks sığınaklara kaçıyorlar!

​Ultra zengin ABD'liler Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.

"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.
Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.