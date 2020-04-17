Koronavirüs MEB, uzaktan kontrollü solunum cihazını İstanbulda üretti
BİLİM TÜRKİYE

MEB, uzaktan kontrollü solunum cihazını İstanbul'da üretti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretildi.

Haber Merkezi AA
MEB uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti.
MEB uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti.

Pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

Solunum cihazına odaklanan ve İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları yürüten MEB, bu konudaki ilk açıklamayı dün paylaştı. İlk solunum cihazı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

  • Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul'da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi.

Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

Meslek lisesinden ilk solunum cihazı: Tescil sonrasında seri üretime geçiyor
KORONAVİRÜS
Meslek lisesinden ilk solunum cihazı: Tescil sonrasında seri üretime geçiyor

"Ar-Ge merkezlerimiz projeleri başarıyla tamamladı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını anlattı.

Hatay ve İstanbul'da solunum cihazının üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Özer, ilk sevindirici haberi dün Hatay'dan paylaştıklarını hatırlattı.

İstanbul'daki çalışmaların da tamamlandığını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla sonuçlandı ve ikinci solunum cihazı üretildi. Bu solunum cihazının uzaktan kontrolü de yapılabiliyor. Böylece her iki ilimizdeki Ar-Ge merkezlerimiz, verdiğimiz projeleri başarıyla tamamladılar. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

MEB'den müjdeli haber: İlk solunum cihazını üretti
KORONAVİRÜS
MEB'den müjdeli haber: İlk solunum cihazını üretti

"Mesleki eğitim taleplere hızlı cevap verebilir duruma geldi"

Ülkede mesleki eğitimin, toplumsal taleplere hızlı cevap üretebilir duruma geldiğinin altını çizen Özer, Türkiye'nin bu sıkıntılı günlerinde tüm illerde fedakarca gayret gösteren bütün mesleki eğitim öğretmenleri ve öğrencilerine, emeklerinden dolayı şükranlarını sundu.

"Bu süreçte İstanbul'daki arkadaşların, yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde." değerlendirmesini yapan Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür'e, Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Yılmaz başta olmak üzere tüm okul yöneticilerine, tüm paydaşlara ve Gazi Saban, Tanju Karagöl, İhsan Mutlu ve Ersin Yükselir öğretmenlere, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Sırada N95 maske makinesi var"

Mesleki ve teknik eğitimde üretim potansiyeli ve kapasitesinin önemine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda oluşturduğumuz Ar-Ge merkezlerimize önemli altyapı desteği verdik ve iki ürüne odaklandık. N95 standardında maske üreten makine ve solunum cihazı. Bu iki üründen biri olan solunum cihazını iki farklı Ar-Ge merkezimizde ürettik. Daha önce İstanbul'da otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesini de üretmiştik. Şimdi üretmeyi planladığımız ana ürünlerden bir tanesi kaldı, N95 standardında maske üreten makine. Bu konuda da çalışmalarımız başarılı bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu ay içerisinde bu konuda da müjdeli haberi paylaşacağız."

Havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdiler
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Koronavirüsle mücadelede en kritik ekipmanlar arasında gösterilen solunum cihazları konusunda tüm dünyada hem yeni teknolojilerin geliştirilmesi hem de üretimin artırılması için çok sayıda proje yürütülüyor. Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle çok sayıda akademisyen ve girişimci, solunum cihazı geliştirmek için çalışma yapıyor. DEÜ'de de koronavirüs hastalarının hayata tutunmasına yardımcı olmak üzere solunum cihazı geliştirmek üzere Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu liderliğinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Hancı, Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi Cihangir Türemiş ve Biyomekanik Ana Bilim Dalı'nda doktora öğrencileri Gizem Baysan, Reşit Buğra Hüsemoğlu ve Mert Rüştü Onar'ın katılımıyla ekip oluşturuldu.
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Türk bilim insanları, yeterince nefes alamayan hastalara elle ventilasyon sağlayan ambu cihazının temel mantığını kullanarak, giren ve çıkan hava basıncını kontrol edebilen bir solunum cihazı geliştirmeyi başardı. Solunum cihazında hastanın nefesini dışarıya verirken virüslerin sağlık çalışanları ya da çevresinde bulunan sağlıklı kişilere buluşmaması için diğer filtrelere ek olarak ultraviyole ışınlar kullanıldı.
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Nefes, üç filtreden geçiyor <br> <br> Projeyle ilgili bilgi veren ekip üyesi Reşit Buğra Hüsemoğlu, geliştirdikleri sistemde kullanılan motorun ambu cihazına otomatik hareket verdiğini, bu sistem sayesinde hastanın rahat nefes aldığını söyledi. Koronavirüsün insanlara solunum yoluyla bulaşabilen bir hastalık olduğunu, buradaki riskleri azaltmak üzere özel çalışmalar yaptıklarını belirten Hüsemoğlu, şunları kaydetti: Geliştirdiğimiz cihazda solunan havanın filtrelerden geçirilip temiz bir şekilde dışarıya verilmesi amaçlandı. Burada ilk önce hastadan çıkan hava, sıvı bir dezenfektan çözeltisinin içinden geçiriliyor. Daha sonra nem tutucu özelliğe sahip başka bir filtreden geçiriliyor. Son olarak ise ultraviyole lambasıyla birlikte geride kalan partiküllerin önlenmesi amacıyla tekrardan bir sterilizasyon gerçekleşiyor ve havanın ortama temiz şekilde verilmesi sağlanıyor.
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Dünyada bir ilk <br> <br> Proje ekibi lideri Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu da geliştirdikleri cihazın yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazlarıyla aynı işlevi gördüğünü, hafif ve taşınabilir olduğu için hastane dışındaki ortamlarda da rahat faydalanılabileceğini anlattı. Solunum cihazının elektrikle ya da şarj sistemiyle çalıştığını dile getiren Havıtçıoğlu, Arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz solunum cihazı dünyada bir ilk. Bu cihazın prototipini geliştirdikten sonra üretilebilmesi için medikal firmalara verdik. Onlar da bununla ilgili TÜBİTAK'a başvuruda bulundu. TÜBİTAK ile ön görüşmeler yapıldı, birinci aşaması bitirildi. TÜBİTAK'tan geçse de geçmese de medikal firmalar bu cihazı tahmin ediyorum 15 gün içinde üretim basamaklarına almış olacak. diye konuştu.
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Bu cihazın geliştirilmesi konusunda başta DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere tüm yöneticilerin destek verdiğini belirten Havıtçıoğlu, aslen Kıbrıslı olduğunu, tıp fakültesi eğitimini merhum Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün sağladığı bursla tamamladığını, bu nedenle geliştirdiği cihazın adını Koru-Türk koymayı planladığını sözlerine ekledi.
Havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdiler
Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) yürütülen çalışmayla, yeni tip koronavirüs hastalarının kullanımı ve bu mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının korunması amacıyla, solunan havayı ultraviyole ışınlarla temizleyen solunum cihazı geliştirildi.

Koronavirüsün tedavisinde en kritik cihaz: Yerli 'solunum cihazı' için sipariş yağıyor
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Koronovirüsün sebep olduğu solunum yolları rahatsızlığının ileri safhasında solunum cihazı ihtiyacı artıyor.
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Türkiye'de bu cihazların üretimi konusunda yola çıkan Biosys girişimi TÜBİTAK ve ASELSAN destekli üretime Bilkent Cyberpark'ta devam ediyor. 
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BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti. 
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Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor.
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YERLİ SOLUNUM CİHAZINA DESTEK BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik ifadesini kullandı.
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Bayraktar şöyle devam etti: Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız.
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ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi.
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BİYOVENT Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi.  5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi.
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ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ: • Modern ve ergonomik çizgiler • Kullanıcı dostu arayüz • Mükemmeleştirilmiş performans • Geleneksel ve yenilikçi çalışma modları • Neonetal, pediatrik ve yetişkin hasta uyumlu • Ekonomik sarf malzeme ve bakım Ergonomik Tasarım • Şık ve modern çizgilere sahip tasarım, • 180° döndürülebilir, 15 inç, yüksek çözünürlüklü, full dokunmatik ekran, • Dokunmatik hızlı erişim tuşları, • Ayaklarından ayrılabilir üst gövde, • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, • Koruyucu ve tutucu taşıma kolları, • Darbe emilimi artırılmış tekerler, 2 Adet Teker Kilit Sistemi
Koronavirüsün tedavisinde en kritik cihaz: Yerli 'solunum cihazı' için sipariş yağıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık ekipmanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda tüm dünya ülkeleri, virüs bulaşanların tedavisinde çok kritik öneme sahip solunum cihazı eksikliğini gidermek için ve gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Türkiye'de de pilot düzeyde üretilen ve başarıyla kullanılan yerli yoğun bakım ventilatörlerini seri şekilde üretilmesi için harekete geçildi. Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ile ortaya çıkan teknoloji girişimi firması BİOSYS'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, cihazın daha fazla üretilmesi için harekete geçmesi için bir kampanya başlattı ve 250 adet sipariş verdi. Ardından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör de yerli cihazın üretimi için sipariş verdi.


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