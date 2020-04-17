MEB, uzaktan kontrollü solunum cihazını İstanbul'da üretti

Pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

Solunum cihazına odaklanan ve İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları yürüten MEB, bu konudaki ilk açıklamayı dün paylaştı. İlk solunum cihazı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul'da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi.

Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

KORONAVİRÜS Meslek lisesinden ilk solunum cihazı: Tescil sonrasında seri üretime geçiyor

"Ar-Ge merkezlerimiz projeleri başarıyla tamamladı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını anlattı.

Hatay ve İstanbul'da solunum cihazının üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Özer, ilk sevindirici haberi dün Hatay'dan paylaştıklarını hatırlattı.

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İstanbul'daki çalışmaların da tamamlandığını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla sonuçlandı ve ikinci solunum cihazı üretildi. Bu solunum cihazının uzaktan kontrolü de yapılabiliyor. Böylece her iki ilimizdeki Ar-Ge merkezlerimiz, verdiğimiz projeleri başarıyla tamamladılar. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

KORONAVİRÜS MEB'den müjdeli haber: İlk solunum cihazını üretti

"Mesleki eğitim taleplere hızlı cevap verebilir duruma geldi"

Ülkede mesleki eğitimin, toplumsal taleplere hızlı cevap üretebilir duruma geldiğinin altını çizen Özer, Türkiye'nin bu sıkıntılı günlerinde tüm illerde fedakarca gayret gösteren bütün mesleki eğitim öğretmenleri ve öğrencilerine, emeklerinden dolayı şükranlarını sundu.

"Bu süreçte İstanbul'daki arkadaşların, yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde." değerlendirmesini yapan Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür'e, Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Yılmaz başta olmak üzere tüm okul yöneticilerine, tüm paydaşlara ve Gazi Saban, Tanju Karagöl, İhsan Mutlu ve Ersin Yükselir öğretmenlere, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Sırada N95 maske makinesi var"

Mesleki ve teknik eğitimde üretim potansiyeli ve kapasitesinin önemine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

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"Bu kapsamda oluşturduğumuz Ar-Ge merkezlerimize önemli altyapı desteği verdik ve iki ürüne odaklandık. N95 standardında maske üreten makine ve solunum cihazı. Bu iki üründen biri olan solunum cihazını iki farklı Ar-Ge merkezimizde ürettik. Daha önce İstanbul'da otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesini de üretmiştik. Şimdi üretmeyi planladığımız ana ürünlerden bir tanesi kaldı, N95 standardında maske üreten makine. Bu konuda da çalışmalarımız başarılı bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu ay içerisinde bu konuda da müjdeli haberi paylaşacağız."

FOTOĞRAF 5 Koronavirüsle mücadelede en kritik ekipmanlar arasında gösterilen solunum cihazları konusunda tüm dünyada hem yeni teknolojilerin geliştirilmesi hem de üretimin artırılması için çok sayıda proje yürütülüyor. Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle çok sayıda akademisyen ve girişimci, solunum cihazı geliştirmek için çalışma yapıyor. DEÜ'de de koronavirüs hastalarının hayata tutunmasına yardımcı olmak üzere solunum cihazı geliştirmek üzere Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu liderliğinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Hancı, Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi Cihangir Türemiş ve Biyomekanik Ana Bilim Dalı'nda doktora öğrencileri Gizem Baysan, Reşit Buğra Hüsemoğlu ve Mert Rüştü Onar'ın katılımıyla ekip oluşturuldu. Türk bilim insanları, yeterince nefes alamayan hastalara elle ventilasyon sağlayan ambu cihazının temel mantığını kullanarak, giren ve çıkan hava basıncını kontrol edebilen bir solunum cihazı geliştirmeyi başardı. Solunum cihazında hastanın nefesini dışarıya verirken virüslerin sağlık çalışanları ya da çevresinde bulunan sağlıklı kişilere buluşmaması için diğer filtrelere ek olarak ultraviyole ışınlar kullanıldı. Nefes, üç filtreden geçiyor <br> <br> Projeyle ilgili bilgi veren ekip üyesi Reşit Buğra Hüsemoğlu, geliştirdikleri sistemde kullanılan motorun ambu cihazına otomatik hareket verdiğini, bu sistem sayesinde hastanın rahat nefes aldığını söyledi. Koronavirüsün insanlara solunum yoluyla bulaşabilen bir hastalık olduğunu, buradaki riskleri azaltmak üzere özel çalışmalar yaptıklarını belirten Hüsemoğlu, şunları kaydetti: Geliştirdiğimiz cihazda solunan havanın filtrelerden geçirilip temiz bir şekilde dışarıya verilmesi amaçlandı. Burada ilk önce hastadan çıkan hava, sıvı bir dezenfektan çözeltisinin içinden geçiriliyor. Daha sonra nem tutucu özelliğe sahip başka bir filtreden geçiriliyor. Son olarak ise ultraviyole lambasıyla birlikte geride kalan partiküllerin önlenmesi amacıyla tekrardan bir sterilizasyon gerçekleşiyor ve havanın ortama temiz şekilde verilmesi sağlanıyor. Dünyada bir ilk <br> <br> Proje ekibi lideri Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu da geliştirdikleri cihazın yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazlarıyla aynı işlevi gördüğünü, hafif ve taşınabilir olduğu için hastane dışındaki ortamlarda da rahat faydalanılabileceğini anlattı. Solunum cihazının elektrikle ya da şarj sistemiyle çalıştığını dile getiren Havıtçıoğlu, Arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz solunum cihazı dünyada bir ilk. Bu cihazın prototipini geliştirdikten sonra üretilebilmesi için medikal firmalara verdik. Onlar da bununla ilgili TÜBİTAK'a başvuruda bulundu. TÜBİTAK ile ön görüşmeler yapıldı, birinci aşaması bitirildi. TÜBİTAK'tan geçse de geçmese de medikal firmalar bu cihazı tahmin ediyorum 15 gün içinde üretim basamaklarına almış olacak. diye konuştu. Bu cihazın geliştirilmesi konusunda başta DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere tüm yöneticilerin destek verdiğini belirten Havıtçıoğlu, aslen Kıbrıslı olduğunu, tıp fakültesi eğitimini merhum Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün sağladığı bursla tamamladığını, bu nedenle geliştirdiği cihazın adını Koru-Türk koymayı planladığını sözlerine ekledi. Havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdiler Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) yürütülen çalışmayla, yeni tip koronavirüs hastalarının kullanımı ve bu mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının korunması amacıyla, solunan havayı ultraviyole ışınlarla temizleyen solunum cihazı geliştirildi. BiP'te paylaş

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