Koronavirüs MEBden bir müjde daha Bu kez de uzaktan kontrollü olanı üretildi
BİLİMSEL GELİŞMELER

MEB’den bir müjde daha: Bu kez de uzaktan kontrollü olanı üretildi

İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretildi. Cihaz uzaktan bilgisayar veya cep telefonu uygulamasıyla kontrol edilebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Uzaktan kontrollü solunum cihazı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti. Solunum cihazına odaklanan ve İstanbul ve Hatay’da Ar-Ge çalışmaları yürüten MEB, bu konudaki ilk açıklamayı önceki gün paylaştı.

Uzaktan kontrollü solunum cihazı

UYGULAMAYLA KULLANILIYOR

Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul’da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi. Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere “Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör” üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

SIRADAKİ HEDEF N95 MASKESİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin önümüzdeki günlerle ilgili hedeflerini anlattı: “Şimdi üretmeyi planladığımız ana ürünlerden bir tanesi kaldı, N95 standardında maske üreten makine. İnşallah bu ay içerisinde bu konuda da müjdeli haberi paylaşacağız.”

Emniyet güçlerine siperlik teslimatı başladı

Fotoğraf: Arşiv
  • Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Sağlık Bakanlığı personeline verdiği destek, Polis Haftası dolayısıyla emniyet personeline de sağlanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda 250 bin yüz koruyucu siperin emniyet güçleri için üretileceğini açıklamıştı. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında BİLSEM’ler tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen yüz koruyucu siperliklerin, 20 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 40 bini, 81 ilde ücretsiz teslim edildi.

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