Mehmet Ceyhan yine felaket tellallığına soyundu

Salgın felaketinin tellalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki çeken bir açıklama daha geldi.

Alanı 'Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları' olan ancak her konuda felaket tellallığına soyunan Ceyhan, halkı sadece korku ve paniğe sürükleyen açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine herkesi endişelendirdi.

Ceyhan'ın, "Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz" sözlerine cevap yine kendi meslektaşlarından geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof Dr. Berna Eren Kömürcü 'Bahar aylarında rahat olabileceğimizi ve Maske uygulamasıda kısıtlamaların gevşeyebileceğini açıkladı.

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Dünyanın etkisi altına alan koronavirüs salgınında pek çok devlet, alınan önlemleri gevşetip maskeleri çıkarma kararı aldı. Alınan maske kararının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Yeni kararlar alınacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." açıklamasının ardından Maskeler çıkacak mı sorusu üzerine Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine kendi felaket senaryolarını ortaya attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan artık vatandaşı da isyan ettirdi. Ceyhan bu kez yaptığı açıklamada;

"En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor’ dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.

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Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi, virüsün size bulaşmasını değil, sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grup katili sokağa salıp, diğer vatandaşları öldürmelerine izin vermekten farksızdır.

Umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen, aşı olmayı reddedenlerin özgürlüğü kadar; hastalanıp ölmek istemeyenlerin hakları da dikkate alınsın." ifadelerini kullandı.

Neredeyse çıkmadığı televizyon programı kalmayan, her konuda açıklamada bulunan Ceyhan, sürekli ‘endişelendiren’ söylemlerde bulunup. Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere onlarca uluslararası sağlık kuruluşunun açıklamalarını dahi karalıyor. Türkiye’nin salgınla mücadelesini öven uluslararası platformları görmezden gelmeye devam ediyor. Bakalım Ceyhan'ın sıradaki gündemi ne olacak.

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KORONAVİRÜS Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor

Sosyal Medya: Kovid-19 salgınının felaket tellalı: Mehmet Ceyhan