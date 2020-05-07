Meksika koronavirüs testi pozitif çıkan sığınmacı çocukları sınır dışı ediyor

Karantinanın sona erdiği İtalya'da halk park ve bahçelere akın etti

İtalya'da 52 günlük karantina sürecinin ardından normale dönüş aşamasının 3. gününde halk yine park ve bahçelere akın etti. Ülkede birçok alanda alınan sıkı tedbirlerin 4 Mayıs'ta kademeli olarak gevşetilmesi kapsamında inşaat sektörü ve fabrikalar yeniden iş başı yaparken parklar da yeniden açıldı ve bireysel şekilde spor yapmaya izin verildi.