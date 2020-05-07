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Koronavirüs Meksika koronavirüs testi pozitif çıkan sığınmacı çocukları sınır dışı ediyor
DÜNYA

Meksika koronavirüs testi pozitif çıkan sığınmacı çocukları sınır dışı ediyor

Meksika'da koronavirüs testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacı sınır dışı edildi. Çocukların refakatçileri olmadan sınır dışı edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Meksika'da testi pozitif çıkan sığınmacı çocuklar sınır dışı edildi.
Meksika'da testi pozitif çıkan sığınmacı çocuklar sınır dışı edildi.

Meksika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı etti.

Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı.

Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.

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