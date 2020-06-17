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Koronavirüs Meksikada bilanço ağırlaşıyor Son 24 saatte 730 kişi daha koroanvirüsten öldü
DÜNYA

Meksika'da bilanço ağırlaşıyor: Son 24 saatte 730 kişi daha koroanvirüsten öldü

Meksika'da son 24 saatte 730 kişi daha koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

  • Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.
  • Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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