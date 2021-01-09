Koronavirüs Meksikada koronavirüsten dolayı son 24 saatte bin 38 ölüm
DÜNYA

Meksika’da koronavirüsten dolayı son 24 saatte bin 38 ölüm

Meksika’da son 24 saatte 14 bin 362 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı bir milyon 507 bin 931’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs
Koronavirüs

Meksika’da son 24 saatte 14 bin 362 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı bir milyon 507 bin 931’e yükseldi. Ülkede 1038 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 132 bin 69’a ulaştığı açıklandı.

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DÜNYA
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