Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 770 kişi daha öldü

Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Turkcell'e ortak oluyor: Yönetim kurulunun yarısından çoğunu onlar belirleyecek

Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak. Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkacak.Konuya ilişkin açıklama yapan TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez. "Yeni dönemde Turkcell’in performans odaklı yapısının ve kurumsal yönetişiminin daha da güçlü hale gelmesi için TVF olarak tüm desteğimizi sunacağız" ifadelerini kullandı.