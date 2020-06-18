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Koronavirüs Meksikada koronavirüsten son 24 saatte 770 kişi daha öldü
DÜNYA

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 770 kişi daha öldü

Meksika'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKEDE VİRÜS HIZLA YAYILIYOR

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.

  • Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.
  • Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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