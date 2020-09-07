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Koronavirüs Meksikada ölüm belgeleri tükendi Bir milyondan fazla yeni ölüm belgesi basılacak
DÜNYA

Meksika’da ölüm belgeleri tükendi: Bir milyondan fazla yeni ölüm belgesi basılacak

Koronavirüs salgını etkisini hızla sürdürüyor. En fazla can kaybı ise Amerika'da yaşanıyor. Meksika hükümeti, koronavirüs salgınında artan can kayıpları nedeni ile ölüm belgelerinin tükendiğini ve 1,1 milyon yeni ölüm belgesi basma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Meksika’da 1,1 milyon yeni “ölüm belgesi” basılmasına karar verildi.
Meksika’da 1,1 milyon yeni “ölüm belgesi” basılmasına karar verildi.

Koronavirüs salgınında Meksika’da can kayıpları artmaya devam ediyor. Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lpez-Gatell yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeni ile bazı bölgelerde artan can kayıpları sonucunda ölüm belgelerini tükendiğini aktardı.

"ÖLÜM BELGELERİ TÜKENDİ"

  • Lpez-Gatell, bu hafta 1,1 milyon yeni ölüm belgesinin basılmasına karar verildiğini duyururken, “Ölüm sertifikalarının bazı eyaletlerde tükenmesi nedeniyle zorluklar yaşadık. Bu yüzden son 15 gündür bunları yeniden basmak ve dağıtmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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MEKSİKA'DA CAN KAYBI 67 BİNİ AŞTI

Müsteşar, Covid-19’un yanı sıra çeşitli nedenlerinde ölüm oranlarını arttırması ile belgelerin bitmesine neden olduğunu aktarırken, belgelerin öncelikle Baja California ve Mexico City gibi eyaletlere gönderileceğini ifade etti.

Meksika’da toplam koronavirüs vaka sayısı 629 bin 409’a, toplam can kaybı ise 67 bin 326’ya ulaştı.

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Dünya Sağlık Örgütü ise (WHO) geçen ay Meksika’yı az sayıda yapılan testler konusunda uyarmış, salgınının boyutunun ülkede tam olarak anlaşılamadığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etmişti.

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