Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Mersinde vakalar yüzde 100 arttı Vali sosyal medya hesabından uyardı
TÜRKİYE

Mersin’de vakalar yüzde 100 arttı: Vali sosyal medya hesabından uyardı

Mersin’de vakalar yüzde 100 arttı: Vali sosyal medya hesabından uyardı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs vakalarının yüzde yüz 100 artış gösterdiği kentte, vatandaşları sosyal medya hesabından bir kez daha uyardı. Su, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlı için" dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde son 2 haftada vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiği iller arasında Mersin’i saymasının ardında kentte önlemler üst düzeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı’nın da genelgeleri doğrultusunda özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler ile toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırılırken, vatandaşlar özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılıyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Mersinlileri sosyal medya hesabından bir kez daha uyardı. Vali Su, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Ev ziyaretlerimizi ve evimize ziyaretçi kabullerini bu süre zarfında erteleyelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 'aşı' gündemiyle toplanacak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 'aşı' gündemiyle toplanacak

Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Pandemi nedeniyle ihtiyaç arttı
GÜNDEM
Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Pandemi nedeniyle ihtiyaç arttı

Hangi kan grubu koronavirüse karşı daha dayanıklı?
KORONAVİRÜS
Hangi kan grubu koronavirüse karşı daha dayanıklı?
Abone Ol Google News
Açılacağı tarih belli oldu

Açılacağı tarih belli oldu

​Rize-Artvin Havalimanı yüzde 85 oranında tamamlandı.
Özgüvenim yerine geldi

Özgüvenim yerine geldi

​Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı.
Tacizden uzaklaştırılan CHPli yönetici Kartal Belediyesinde çalışmaya devam ediyor

Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.

TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​“Aşıya erişim salgının süresini kısaltacaktır”

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

​Azeri askerin konuşması sosyal medyada rekor kırıyor.

İran'ın büyük bir indirimden başka çaresi yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.