Mersin’de vakalar yüzde 100 arttı: Vali sosyal medya hesabından uyardı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde son 2 haftada vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiği iller arasında Mersin’i saymasının ardında kentte önlemler üst düzeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı’nın da genelgeleri doğrultusunda özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler ile toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırılırken, vatandaşlar özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılıyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Mersinlileri sosyal medya hesabından bir kez daha uyardı. Vali Su, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Ev ziyaretlerimizi ve evimize ziyaretçi kabullerini bu süre zarfında erteleyelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için" ifadelerini kullandı.

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