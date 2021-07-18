Koronavirüs Mexico City Sağlık Bakanlığı Kentteki her 10 koronavirüs vakasından 6sı delta mutasyonu
DÜNYA

Mexico City Sağlık Bakanlığı: Kentteki her 10 koronavirüs vakasından 6’sı delta mutasyonu

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Sağlık Bakanı Olivia Lopez Allerano başkentteki Covid-19 vakalarının yüzde 60’ının delta mutasyonu olduğunu belirterek, son günlerde 18 yaşın altında görülen pozitif vakalarda artış olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Mexico City Sağlık Bakanlığı: Kentteki her 10 koronavirüs vakasından 6’sı delta mutasyonu
Foto: Arşiv.

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Sağlık Bakanı Olivia Lopez Allerano bugün düzenlediği basın toplantısında, başkentteki Covid-19 vakalarının yüzde 60’ının delta mutasyonu olduğunu belirterek, 18 yaşın altındaki vakalarda artış olması nedeniyle belirti gösteren vatandaşların test yaptırması çağrısında bulundu.

  • Olivia Lopez Allerano basın toplantısında Delta mutasyonundaki artışa değinerek, “Şu anda Delta mutasyonu baskın durumda, başkentteki tüm pozitif vakaların yüzde 60’ını oluşturuyor. Daha önce baskın bir mutasyon olan 519 mutasyonunun etkinliği azaldı. Aynı şekilde daha önce söz ettiğimiz Gama ve Alfa mutasyonları da hala varlık gösteriyor, ancak bu mutasyonların yerini hızla Delta alıyor" ifadelerini kullandı.

Allerano son günlerde 18 yaşın altındaki vakalarda görülen artış için de “Bu durum semptom gösteren kişilerin en azından test yaptırdığı anlamına geliyor. Bu yüzden semptom gösteren ya da temaslı kişilerin derhal test yaptırmaya gitmeleri konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımıza önümüzdeki Salı gününden itibaren daha önceki test merkezlerine ek olarak AVM ve eczanelerde de test ücretsiz test yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim” dedi.

Suudi Arabistan'da 40 yıllık yasak sona erdi: Mağazalar namaz vakitlerinde açık olacak
DÜNYA
Suudi Arabistan'da 40 yıllık yasak sona erdi: Mağazalar namaz vakitlerinde açık olacak

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak
KORONAVİRÜS
Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti
KORONAVİRÜS
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti
Abone Ol Google News
Çinde yeni salgın

Çin'de yeni salgın

​'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Gözünü kırpmadan suya atladı

'Gözünü kırpmadan suya atladı'

​Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı.
Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü

'Atmaca' şehidin ailesine sahiplendirildi: Gözyaşlarına boğuldular.

Muhtemel<br> rakipleri belli oldu

Muhtemel
rakipleri belli oldu

Krize neden olabilecek bir takım da bulunuyor.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.