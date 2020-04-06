Koronavirüs MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldı
TÜRKİYE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Feti Yıldız
Feti Yıldız

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Yıldız yaptığı paylaşımda, “Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Marketler de maskeyi bedava verecek : PTT ve e-Devlet bedava maske nasıl alınır
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Öncelikle e-Devlet şifreniz varsa e-Devlet kapısını açtığınız karşınıza çıkan Ücretsiz Maske Talebi sayfasına tıkladığınızda sipariş sayfası karşınıza çıkacak.
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Bedava maske sayfası açıldığında gerekli bilgileri içeren formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor.
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Tek seferde aile bireyleriniz için de bilgileri girerek onlar adına da sipariş verebilirsiniz.
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Son adım olarak maske sipariş vere basmanız gerekiyor.
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Her şeyi eksiksiz doldurduğunuzda siparişiniz tamamlanmış olacak.
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PTT üzerinden de maske siparişi vermeniz mümkün. PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM adresine girdiğinizde karşınıza sipariş formu çıkacak. Bilgilerinizi eksiksiz girip onaylayın.
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Marketler de maskeyi bedava verecek : PTT ve e-Devlet bedava maske nasıl alınır
Koronavirüs salgının ardından her vatandaşın evine ücretiz maske gönderme kararı alan hükumet, PTT ve e-Devlet üzerinden alınan ücretsiz maske taleplerini PTT adrese teslim edecek. Öncelikle ePTTAVM üzerinden ya da e-Devlet kapısından ücretsiz maske siparişi sayfasına girerek kişisel bilgilerinizi girerek hem kendinize hem de ailenize maske sipariş etmeniz mümkün. İşte adım adım PTT ve e-Devlet üzerinden sipariş rehberi.


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