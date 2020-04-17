Koronavirüs Michiganda silahlı protesto Koronavirüsle ilgili karantina olmasa da, zaten insanlar kardan dolayı evlerinde çıkamayacak
TÜRKİYE

Michigan'da silahlı protesto: Koronavirüsle ilgili karantina olmasa da, zaten insanlar kardan dolayı evlerinde çıkamayacak

Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla otomatik silahlı eylemcilerin Michigan eyalet parlamentosu önünde toplanması şoka sebep oldu. Trump destekçisi ve aşırı sağ tandanslı olduğu belirtilen eylemciler, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını ve işletmelerin açılmasını talep etti. Protestocular ekonomik darboğazın koronavirüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ABD’nin Michigan eyaletinde, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde, Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer’in sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla, çoğu ABD Başkanı Donald Trump taraftarı binlerce Michiganlı yarı otomatik silahlarıyla protesto gösterisi düzenlendi, araçları ile eyalet başketinin anayollarını kapadı. Amerikan gazetesi Washington Examiner’ın haberine göre “Operation Gridlock” adını verdikleri eylemle sokağa çıkma yasağını delen Cumhuriyetçi Parti ve aşırı sağ tandanslı eylemciler beraberinde otomatik silahları olduğu halde Michigan’ın başkenti Lansing’de parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı. Parlamento önünde eylem yapan silahlı kişilerin Trump’a destek pankartı taşıması da dikkat çekti. “Michigan Muhafazakar Koalisyonu” adlı yapı tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler Eyalet Valisi Whitmer’in, ekonomik geleceklerini tehlikeye attığını ve alınan tedbirlerle ilgili ayrıntılı bilgi talep ettiklerini belirtti.

EKONOMİK DARBOĞAZ DAHA ÖLDÜRÜCÜ

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun silahlı olması dikkat çekti. Whitmer’in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın koronavirüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia etti. Eylemlerini Michigan eyaleti geneline yaymak istediklerini belirten göstericiler, Whitmer’den karantinaya kaldırmasını ve ekonomiye odaklanmasını istediler.

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İŞLETMELER AÇILSIN TALEBİ

Protestocu grubun sözcüsü Meshawn Maddock, “(Valinin) işletmeleri açık tutmak için daha güvenli yollar aramaması için bir sebep yok. Neyin gerekli olup olmadığına odaklanmak yerine neyin güvenli olup olmadığını konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Maddock, “Güvenli işletmeler ve güven içindeki işçiler işlerinin başına dönmeli” vurgusuyla alınan önlemlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

VALİ’DEN ELEŞTİRİLERE KAR CEVABI

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise, “Today” isimli televiyon programına karantina tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Michigan eyaletinin kar altında olduğunu ve önümüzdeki günlerde kar kalınlığının 30 santimin üzerine çıkacağını beliren Vali Whitmer, “Koronavirüsle ilgili karantina olmasa da, zaten insanlar kardan dolayı evlerinde çıkamayacak. Salgını bitirmek için bu durumdan faydalanmalıyız” dedi.

TRUMP: ZİRVE NOKTAYA ULAŞTIK

  • ABD Başkanı Donald Trump ülke genelinde uygulanan sıkı önlemleri kaldırmak için 1 Mayıs tarihini işaret etti. Trump bazı eyaletlerde ise, karantina şartlarının daha erken kaldırılabileceğini söyledi. Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump, “Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor. Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu” dedi. Öte yandan ABD Senatosu’nun koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında zarara uğrayanlara verilmesini onayladığı 2,2 trilyon dolarlık yardım çeklerinin üzerine Başkan Donald J. Trump’ın adının yazılacak olması ülkeyi karıştırdı. Gönderilecek 500, bin 200 ve 2 bin 400 dolarlık çeklerin sol köşesinde ‘Başkan Donald J. Trump’ yazacak. ABD vergi dairesi tarafından vergi mükelleflerine gönderilen çeklerin üzerinde tarihte ilk defa bir ABD başkanının ismi yazılı olacak.

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