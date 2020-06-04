Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Milas-Bodrum Havalimanına inen ilk uçağa su takıyla karşılama
TÜRKİYE

Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların durduğu Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni normalleşme adımları çerçevesinde ilk uçak indi.

Haber Merkezi DHA
Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama
Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

Koronavirüs salgınında 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları atılarak, bazı şehirlere yurt içi uçuşlar tekrar başladı. Bu kapsamda Anadolu Jet'in Ankara'dan 140 yolcusuyla kalkan uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bugün saat 10.10'da su takıyla karşılandı.

  • Karşılanması törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın yanı sıra havalimanı yöneticileri de katıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, uzun bir aradan sonra Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuşların yeniden başlamasının bayram havası yaşattığını söyledi.

"Büyük bir sevinç yaşıyoruz"

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kaymakam Arslan "Milas-Bodrum Havalimanı günlük uçuş trafiği ile ülkemizin en önde gelen havalimanlarından biri. Dünyanın dört bir tarafından biz geçmiş yıllarda misafirlerimizi ağırlamışken bu havalimanının uçaksız ve yolcusuz olması bizi gerçekten çok üzüyordu. Ancak bugün gerçekten bütün çalışma arkadaşlarımızda, personelimizde bir bayram sevinci yaşanıyor. İnşallah bu zor sıkıntılı günleri hep beraber atlatarak havalimanımızın ve ülkemizin yükselişi için gayretimizi ortaya koyacağız" dedi.


  • Milas-Bodrum Havalimanı'na, THY ve Anadolu Jet uçuşlarında İstanbul Havalimanı’ndan 3, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 1 olmak üzere günde 6 sefer düzenleneceği bildirildi.

Abone Ol Google News
Üç ismin milletvekilliği düşürüldü

Üç ismin milletvekilliği düşürüldü

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları için karar verildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Ankaradakritik görüşme

Ankara'da
kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.
Kimi ilde<br>40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
Trablus'ta <br>kontrol sağlandı

Trablus'ta
kontrol sağlandı

Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.
Spor yaparken <br>maske takılmalı mı?

Spor yaparken
maske takılmalı mı?

​Ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.
Listeye 12 çizik

Listeye 12 çizik

​Mayısta terör örgütlerine ağır darbe vuruldu.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
CAS'tan dönecek

CAS'tan dönecek

Ağaoğlu, UEFA'nın men cezası hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.