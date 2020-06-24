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Koronavirüs Minibüsteki koronavirüs ihbarı polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi Adım adım yaşlı adam arandı
TÜRKİYE

Minibüsteki 'koronavirüs' ihbarı polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi: Adım adım yaşlı adam arandı

Karabük’te bindiği minibüsteki yolcularınkorona virüs hastası ihbarı yaptığı yaşlı adam polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Araçtan inen yaşlı adamı caddede arayan ekipler kuyumcuda alışveriş yaparken buldu. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı yaşlı adamın sorgulamasında herhangi bir teste tabi olmadığı ve yaptıkları kontrollerde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Karabük'te sokakta koronavirüs alarmı
Karabük'te sokakta koronavirüs alarmı

Karabük'te Durmuş Altınbaş (72) isimli vatandaş şehir merkezine gelmek için minibüsü kullandı. Minibüsteki yolcuların yaşlı adamın korona virüs belirtisi gösterdiğini düşünerek durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Araçtan indikten sonra ekiplerin Kemal Güneş Caddesi’nde aradıkları yaşlı adam kuyumcuda alışveriş yaparken bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı yaşlı adamın sorgulamasında herhangi bir teste tabi olmadığı ve yaptıkları kontrollerde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi. Yanlış anlaşılan olayda, kent merkezinde bulunan yaşlı adam kısa süreliğine paniğe neden oldu.

İHA
Karabük'te sokakta koronavirüs alarmı
  • Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Durmuş Altınbaş, “Bindiğim minibüsten benim için korona virüs hastası var demişler. Öyle tarif etmişler. Öyle bir şey yok ama iki ayda bir hastaneye varmıştım. Birinde istiğfar ettim, zehirlenmişim evde. Dün akşam da ateşim çıktı, tahlilleri verdim. İyi çıktı dediler. Film de çektiler” diye konuştu.

Şeker hastası olduğunu belirten Altınbaş, şimdi herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve turp gibi olduğunu söyledi.

İHA

İHA

İHA

İHA
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