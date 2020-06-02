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Koronavirüs Mısır ve Suudi Arabistanda koronavirüs ölümleri arttı
DÜNYA

Mısır ve Suudi Arabistan'da koronavirüs ölümleri arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1005'e, Suudi Arabistan'da 549'a yükseldi. Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1005 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 1399 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 26 bin 384'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, şimdiye kadar 6 bin 297 hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 549'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede 1869 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 89 bin 11 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 65 bin 790'a ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 755'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 14 kişinin daha sağlığına kavuştuğu, böylece iyileşenlerin sayısının 548'e ulaştığı ve yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklama, virüs nedeniyle ülkede 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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