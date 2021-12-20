Koronavirüs Moderna Aşımızın yarım dozu Omicrona karşı antikor oranını 37 kat artırıyor
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Moderna: Aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

ABD'li ilaç firması Moderna, ürettiği koronavirüs aşısının destek dozunun Omicron'a karşı son derece etkili olduğunu açıkladı. Moderna, aşının antikor oranını 37 kat arttırdığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Moderna: Aşımızın yarım dozu Omicrona karşı antikor oranını 37 kat artırıyor
(Arşiv)

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat arttırdığı belirtildi.

Moderna başhekimi Paul Burton, ön çalışmalardan elde edilen ilk verilerin ümit verici olduğunu kaydederek, "Tatil sezonuna girerken bu iyi bir koruma sağlamalı." ifadesini kullandı.

"GÜVEN VERİCİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Burton, hastanelere kaldırılma ve ölümler üzerinde Moderna destek aşısının ne kadar koruyucu olduğu konusunda ise henüz ellerinde klinik veri bulunmadığına dikkat çekerek, en son sonuçların yine de destek aşısının "güven verici" ve "son derece etkili" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Federal yetkililer, gelecek hafta başlayacak Noel ve yeni yıl tatilleri öncesi ülkede Omicron varyantı kaynaklı vakaların hızla artışa geçmesinden endişe ediyor.

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