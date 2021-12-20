Moderna: Aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat arttırdığı belirtildi.

Moderna başhekimi Paul Burton, ön çalışmalardan elde edilen ilk verilerin ümit verici olduğunu kaydederek, "Tatil sezonuna girerken bu iyi bir koruma sağlamalı." ifadesini kullandı.

"GÜVEN VERİCİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Burton, hastanelere kaldırılma ve ölümler üzerinde Moderna destek aşısının ne kadar koruyucu olduğu konusunda ise henüz ellerinde klinik veri bulunmadığına dikkat çekerek, en son sonuçların yine de destek aşısının "güven verici" ve "son derece etkili" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Federal yetkililer, gelecek hafta başlayacak Noel ve yeni yıl tatilleri öncesi ülkede Omicron varyantı kaynaklı vakaların hızla artışa geçmesinden endişe ediyor.

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