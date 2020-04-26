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Koronavirüs Moritanya ve Senegaldeki Türk vatandaşları yurda dönüyor
TÜRKİYE

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor. Uçakta yer alan eski futbolcu Senegal asıllı Mansur Hadi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçuş imkanını sağladığı için teşekkür etti. Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.

Haber Merkezi AA
THY tarafından gönderilen uçak, Moritanya'dan 93, Senegal'den ise 73 yolcuyu alıp Türkiye'ye doğru yola çıktı.
THY tarafından gönderilen uçak, Moritanya'dan 93, Senegal'den ise 73 yolcuyu alıp Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Moritanya'nın başkenti Nuakşot Uluslararası Havalimanı'ndan 93 yolcuyu alarak Senegal'in Thies kentindeki Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na geldi.

Senegal'den de 73 yolcu alan uçak, yerel saatle 18.10'da havalandı.
  • Aralarında Türkiye oturumu bulunan 10'a yakın Senegallinin de bulunduğu yolcular, havalimanına 5 saat önce gelerek ateş ölçümü gibi gerekli sağlık kontrollerinden geçti.

Ankara’ya inecek uçaktaki yolculardan Salim Sevindik, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin başından bu yana tedirgin günler yaşadıklarını söyledi.

'BAYRAMI AİLEMLE GEÇİRECEĞİM İÇİN MUTLUYUM'

"Devletimizin sağladığı imkanla bugün inşallah Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de olacağımız 14 günlük karantinada güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum, kitap okuyarak ve haberleri takip ederek." ifadelerini kullanan Sevindik, bayramı aileleriyle geçirecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda dönmek üzere yola çıktı

'ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUZ'

Yolculardan eski futbolcu ve Senegal asıllı Mansur Hadi Samb da bir Türk ile evli olduğunu ve Aydın'da yaşadığını söyledi.

Samb, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize bu uçuş imkanını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. O zaten her şeyi yapıyor Türkiye için. Onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun, Türkiye onunla hep ileri gider." diye konuştu.

  • Tüm Müslümanların ramazanını tebrik eden Samb, 14 günlük karantinayı mekik gibi spor hareketleri yaparak, kitap okuyarak ve ailesiyle görüntülü konuşarak geçireceğini anlattı.

Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda dönüyor
FOTOĞRAF 14
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Moritanya'nın başkenti Nuakşot Uluslararası Havalimanı'ndan 93 yolcuyu alarak Senegal'in Thies kentindeki Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na geldi.
Title
Senegal'den de 73 yolcu alan uçak, yerel saatle 18.10'da havalandı.
Title
Aralarında Türkiye oturumu bulunan 10'a yakın Senegallinin de bulunduğu yolcular, havalimanına 5 saat önce gelerek ateş ölçümü gibi gerekli sağlık kontrollerinden geçti.
Title
Ankara’ya inecek uçaktaki yolculardan Salim Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin başından bu yana tedirgin günler yaşadıklarını söyledi.
Title
Devletimizin sağladığı imkanla bugün inşallah Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de olacağımız 14 günlük karantinada güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum, kitap okuyarak ve haberleri takip ederek. ifadelerini kullanan Sevindik, bayramı aileleriyle geçirecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Title
Yolculardan eski futbolcu ve Senegal asıllı Mansur Hadi Samb da bir Türk ile evli olduğunu ve Aydın'da yaşadığını söyledi.
Title
Samb, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize bu uçuş imkanını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. O zaten her şeyi yapıyor Türkiye için. Onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun, Türkiye onunla hep ileri gider. diye konuştu.
Title
Tüm Müslümanların ramazanını tebrik eden Samb, 14 günlük karantinayı mekik gibi spor hareketleri yaparak, kitap okuyarak ve ailesiyle görüntülü konuşarak geçireceğini anlattı.
Title
Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.
Title
Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.
Title
Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.
Title
Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.
Title
Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.
Title
Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.
Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda dönüyor
Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.


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