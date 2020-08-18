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Koronavirüs Muğlada ateş yakmak, mangal, havai fişek, dilek balonu yasaklandı
TÜRKİYE

Muğla'da ateş yakmak, mangal, havai fişek, dilek balonu yasaklandı

İçişleri Bakanlığının “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması’ konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen 'Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’ toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlara göre Valiliğin belirlediği alanlar dışında mangal ve ateş yakılamayacak. Ayrıca düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu atılması da yasaklandı.

Haber Merkezi İHA
Muğla'da ateş yakmak, mangal, havai fişek, dilek balonu yasaklandı.
Muğla'da ateş yakmak, mangal, havai fişek, dilek balonu yasaklandı.

Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısında Muğla’nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 68’ini ormanların oluşturduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, bölgenin orman varlığı açısından oldukça zengin olduğunu, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilme sorumluluğu kapsamında orman varlığının korunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

  • Vali Orhan Tavlı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ve bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

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Tedbirler artırıldı

Toplantıda; özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da yangınlarda artışa neden olduğu belirtildi. Toplantıda daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı.

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Mangal yakılabilecek alanlar belirlendi


Komisyon tarafından alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: "Ormanlık alanların 4 km civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver ve ateş yakılabilecek ve yasak olan yerler İl/ilçe Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarınca belirlenmiştir.

Aydos Ormanı'nda polis denetimi: Mangal ve semaverler söndürüldü
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Son zamanlarda sıklıkla çıkan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konulu genelge gönderdi.
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Orman yangınlarındaki insan faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan genelgede ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin de kullanılmasına izin verilemeyeceği belirtildi.
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Genelge kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarından denetim yaptı.
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Denetimlerde mangal ve semaver yakanlar uyarılarak mangal ve semaverler söndürüldü.
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Uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesildi. Aydos Ormanı'na piknik yapmaya gelen Erkan Tarım, Biz bugün geldik. İşletme sahibi de bize bir şey söylemedi. Memurlar uyardı, biz de söndürdük. Yapacak bir şey yok ifadelerini kullandı.
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Denetimlerin ormanlık alanlarda düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.
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Aydos Ormanı'nda polis denetimi: Mangal ve semaverler söndürüldü
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarında orman yangınlarına karşı denetim yaptı. Mangal yakmak isteyen vatandaşlara izin verilmedi.


Alanlar belirlendi


Buna göre; önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava koşulları nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla;
Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı), Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri), Dalaman İlçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili), Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri), Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı), Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri), Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri) Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı), Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri), Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı) il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak belirlenmiştir. Bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır.

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"Havai fişek ve dilek balonu atılmayacak"


"Orman Kanununun 76. maddesine göre; Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmanın yasak olduğu, denetim yapan görevlilerin de ateş yakılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceği belirtildi.
İlçe orman yangınlarıyla mücadele komisyonlarınca belirlenen ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen piknik yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim 2020 tarihine kadar hiçbir surette ateş yakamayacağı belirtildi.
Toplantıda, ateş yakanların cezalandırılması kararı alınırken, enerji nakil hatlarının altındaki otların da temizlenmesi kararlaştırıldı.

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