Koronavirüs Muhtarın koronavirüs hastalarını sakladığı mahallede yeni gelime 20 pozitif vaka daha çıktı
TÜRKİYE

Muhtarın koronavirüs hastalarını sakladığı mahallede yeni gelime: 20 pozitif vaka daha çıktı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesinde karantinaya alınan Örmetaş Mahallesi muhtarının koronavirüs taşıyan hastaları sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlemesinin, 20 pozitif vakanın daha görülmesine neden olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Örmetaş Mahallesi'nin 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen bir vatandaşta virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığını belirtti.

20 pozitif vaka tespit edildi

Jandarma ve sağlık ekiplerinin mahallede sürekli inceleme yaptığını anlatan Mehmet Emin Bilmez, "Muhtarın yasak başlamadan önce mahalleye gelenleri saklaması, jandarma ve sağlık ekiplerine yardımcı olmaması, yanıltmasından dolayı maalesef bugün o mahallemizde 20 pozitif vaka tespit edildi. Muhtar, bu ihmalinden ve köylünün sağlığını tehlikeye attığı için hakkında soruşturma açılıp görevinden uzaklaştırıldı. Muhtarın bu tavrı bizi oldukça üzdü." diye konuştu.

Türkiye'nin il il koornavirüs yoğunluk haritası: Üç il özellikle açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan'da açıkladığı harita.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Nisan'da açıkladığı harita.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Denizli koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Denizli koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Erzincan koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Eskişehir koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Eskişehir koronavirüs yoğunluk haritası.
Türkiye'nin il il koornavirüs yoğunluk haritası: Üç il özellikle açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye koronavirüs yoğunluk haritasını açıkladı. Özellikle Denizli, Erzincan ve Eskişehir illerindeki koornavirüs yoğunluk haritasını açıkladı. Bakan Koca en son 7 Nisan'da yoğunluk hartiasını açıklamıştı.


Edremit ilçesinin Doğanlar Mahallesi muhtarının da İstanbul'dan mahallesine gelecek otobüste koronavirüs taşıyan yolcuların olduğunu jandarmaya bildirdiğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

  • "Muhtarımız, İstanbul'dan gelen hemşehrilerinin arasında pozitif vaka olduğunu bildirmesi üzerine arabayı Erzincan'da durdurduk. Sağlık taraması yapıldığında 4 kişinin daha önce testlerinin pozitif çıktığı ama buna rağmen seyahat belgesi alıp yola çıktıkları tespit edildi. Hastalar hastaneye kaldırılırken, araç eskortla Van'a getirildi. Gelen yolcuların bir kısmı Van, bir kısmı da Hakkari yolcusuydu. Evlerine bırakılan yolcular sağlık taramasından geçirildi. Onlardan da 3 kişinin testi pozitif çıktı. İşte bir muhtarımızın hassasiyeti 7 pozitif vakanın yayılmasını önledi. Diğer bir muhtarımızın duyarsızlığı da mahallenin neredeyse tümüne hastalığın bulaşmasına neden oldu. Onun için bir muhtarımızı ödüllendirdik, diğer muhtarımızı da cezalandırmak zorunda kaldık."

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