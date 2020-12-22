Mühürlenen kıraathanenin sahibinden şoke eden sözler: Abimi kaybettim ama koronaya inanmıyorum

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirlerine uymayarak kıraathane’de masa oyunları oynayan iş yerine Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri baskın düzenlemişti. Kapıyı kitleyip açmayan ve pencereden atlayıp polisten kaçan o kişiler bu seferde yakayı ele verdi. Yapılan ilk baskında, ceza yememek uğruna ikinci kattaki ofisin penceresinden atlayıp düz duvara tırmanan o kişiler mühürlenen iş yerinde yine yakalandı.

GÜNDEM Esenyurt'ta kıraathane mühürlendi, içerideki kişilere de para cezası uygulandı



“Koronaya inanmıyorum maske de takmıyorum”



Baskın düzenlenen iş yeri sahibinin dedikleri pes dedirtti. İki ay önce abisinin korona virüs yüzünden kaybettiğini söyleyen kişi, "korona diye bir şey yok. Ben maskede takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum" demesi şaşkına çevirdi. Polis ekipleri yeniden zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden mühürlenen iş yerine ve sahibe para cezası kesildi.

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GÜNDEM Esenyurt'ta şoke eden görüntü: Yasağı delip Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

OYNAT 00:40 Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Perdenin arkasında saklanıp ayaklarını unuttular Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi. BiP'te paylaş

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