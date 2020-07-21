Müjdeyi verdi: Diyarbakır’da koronavirüs takip merkezi kuruluyor

Kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan koronavirüsün bilinmeyen pek çok yanından dolayı, bu hastalığa yakalanan ve atlatan kişilerin uzun vadede nasıl etkileneceği de bilinmeyenler arasında. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi tarafından Kovid-19 Hastaları İzleme ve Takip Merkezi açılacak. Bu merkezde korona virüse yakalanan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak hastalarda kalıcı bir hasar oluşturup oluşturmadığı araştırılacak. Hastalar ayrıca GPRS sistemiyle takip edilecek.

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Prof. Dr. Mehmet Akdağ

Takip merkezi müjdesini verdi

Diyarbakır’da koronavirüs artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, merkezi kısa zamanda açacaklarını söyledi. Prof. Dr. Akdağ, şu şekilde açıklamada bulundu: