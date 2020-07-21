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Koronavirüs Müjdeyi verdi Diyarbakırda koronavirüs takip merkezi kuruluyor
TÜRKİYE

Müjdeyi verdi: Diyarbakır’da koronavirüs takip merkezi kuruluyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, kentte Kovid-19 Hastaları İzleme ve Takip Merkezinin açılacağını bildirdi. Başhekim Akdağ, "Enfeksiyonu geçiren kişilerin sağlık durumuyla ilgili, gerek göz, beyin, kulak gibi diğer vücut sistemleriyle ilgili etkileri nelerdir, onu analiz ederek araştıracağız. Bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitim de vereceğiz. Hazırlığımız ve yer tahsisimiz var, doktor arkadaşları planlıyoruz şuan. Yakın zaman içersin de duyuracağız." dedi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da koronavirüs takip merkezi kuruluyor.
Diyarbakır’da koronavirüs takip merkezi kuruluyor.

Kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan koronavirüsün bilinmeyen pek çok yanından dolayı, bu hastalığa yakalanan ve atlatan kişilerin uzun vadede nasıl etkileneceği de bilinmeyenler arasında. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi tarafından Kovid-19 Hastaları İzleme ve Takip Merkezi açılacak. Bu merkezde korona virüse yakalanan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak hastalarda kalıcı bir hasar oluşturup oluşturmadığı araştırılacak. Hastalar ayrıca GPRS sistemiyle takip edilecek.

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Prof. Dr. Mehmet Akdağ

Takip merkezi müjdesini verdi

Diyarbakır’da koronavirüs artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, merkezi kısa zamanda açacaklarını söyledi. Prof. Dr. Akdağ, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Filyasyon gurubumuz var, hastalarımızı takip ediyor. Gprs sistemiyle takip gerçekleşiyor. Dolayısıyla izinsiz dışarı çıktıklarında parasal ceza almış oluyorlar. Müjdeyi vermek isterim ki bizde hastanemiz de Kovid-19 izleme ve takip etme polikliniğini, araştırma merkezi adı altında kurmak istiyoruz. Enfeksiyonu geçiren kişilerin sağlık durumuyla ilgili, gerek göz, beyin, kulak gibi diğer vücut sistemleriyle ilgili etkileri nelerdir, onu analiz ederek araştıracağız. Bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitim de vereceğiz. Hazırlığımız ve yer tahsisimiz var, doktor arkadaşları planlıyoruz şuan. Yakın zaman içersin de duyuracağız."
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