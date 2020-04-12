Koronavirüs Muşta yaralı olarak yakalan PKKlı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
TÜRKİYE

Muş'ta yaralı olarak yakalan PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı

Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı ele geçirilen terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muş İl Sağlık Müdürlüğü Okay'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
  • Bunun üzerine Okay'a yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye de koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

Muş Varto-Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu, turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay yaralı, ona yardım ve yataklık yapan bir kişi de de sağ olarak ele geçirilmişti.

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