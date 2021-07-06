Koronavirüs Mutasyonu gizleyen hastaya hapis Topluma açık bir mesaj vermesi amaçlanıyor
DÜNYA

Mutasyonu gizleyen hastaya hapis: Topluma açık bir mesaj vermesi amaçlanıyor

Hong Kong’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Beta varyantını taşıdıkları halde yetkililere yalan beyanda bulunan 2 kişiye hapis cezası verildi. Davayı "çok ciddi" olarak nitelendiren Yargıç "enfekte olanları cezalandırmak" değil, topluma açık bir mesaj vermek amacı taşıdıklarını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Mutasyonu gizleyen hastaya hapis: Topluma açık bir mesaj vermesi amaçlanıyor
Hong Kong’da Kovid-19 Beta varyantı taşıdığı halde yalan beyanda bulunan 2 hastaya hapis cezası.

AsiaOne sitesinin haberine göre, Hong Kong’da mutasyona uğramış Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki Kovid-19 hastası, yetkililere yalan beyanda bulunmak ve bulaşıcı hastalığın şehirde yayılması konusunda paniğe neden olmak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

Kowloon Şehir Mahkemesinde geçen ay yetkililere yanlış bilgi verdiğini kabul eden 30 yaşındaki Syed Mohamed Rizvi ve 31 yaşındaki Victoria Marie Alcaide Guadiz yargılandı.

Altı farklı suçu işlediği tespit edilen Rizvi üç ay hapis cezasına çarptırılırken tek suçtan hüküm giyen Guadiz'e 20 günlük hapis cezası verildi ancak gözaltında kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Davayı "çok ciddi" olarak nitelendiren Yargıç Ada Yim Shun Yee, "enfekte olanları cezalandırmak" değil, topluma açık bir mesaj vermek amacı taşıdıklarını ifade etti.

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