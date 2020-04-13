Koronavirüs Nefes darlığı nedeniyle trafik kazası geçirdi koronavirüs hastası olduğunu öğrendi
TÜRKİYE

Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu!

Nefes darlığı nedeniyle trafik kazası geçirdi koronavirüs hastası olduğunu öğrendi

Nefes darlığı nedeniyle geçirdiği trafik kazasının ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen Hasan Akbaş, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu. Akbaş, "17 gündür hastanedeyim, hastalığı öğrenmeme Bursa'da geçirdiğim trafik kazası sebep oldu diyebilirim" dedi.

Haber Merkezi AA
Hasan Akbaş, taburcu oldu.
Hasan Akbaş, taburcu oldu.

Bir sera işletmesinde çalışan 22 yaşındaki Akbaş, 25 Mart'ta İstanbul'dan Manisa'ya dönerken otomobiliyle Bursa'nın İnegöl ilçesinden geçtiği sırada yaşadığı ani nefes darlığı nedeniyle kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Hafif yaralanan Akbaş, İnegöl Devlet Hastanesinden taburcu edildikten sonra Manisa'ya döndü. Nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti devam eden Akbaş'a 27 Mart'ta başvurduğu Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Nefes darlığı nedeniyle trafik kazası geçirdi koronavirüs hastası olduğunu öğrendi
FOTOĞRAF 8
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Bir sera işletmesinde çalışan 22 yaşındaki Akbaş, 25 Mart'ta İstanbul'dan Manisa'ya dönerken otomobiliyle Bursa'nın İnegöl ilçesinden geçtiği sırada yaşadığı ani nefes darlığı nedeniyle kontrolü kaybederek kaza yaptı.
Title
Hafif yaralanan Akbaş, İnegöl Devlet Hastanesinden taburcu edildikten sonra Manisa'ya döndü. Nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti devam eden Akbaş'a 27 Mart'ta başvurduğu Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.
Title
Hastalığı ağır bir şekilde geçirdiği belirlenen Hasan Akbaş, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akbaş, 17 günlük tedavi sürecinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla bu sabah sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.
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Hastalığı yenen Hasan Akbaş, yaptığı açıklamada, İstanbul'a gittikten sonra halsizlik ve öksürük şikayetinin başladığını söyledi. Dönüş yolunda kaza geçirdiğini anlatan Akbaş, şöyle devam etti: İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken Bursa civarında birden nefes darlığı geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Önümdeki arabaya çarptım, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Orada teşhis konulamadı ama 2 gün sonra şikayetlerim devam edince hastaneye başvurdum. Belki de o kaza benim bu hastalıktan şüphelenmemi ve virüsü kaptığımı öğrenmemi sağladı. 17 gündür hastanedeyim, hastalığı öğrenmeme Bursa'da geçirdiğim trafik kazası sebep oldu diyebilirim.
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Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu dile getiren Akbaş, Orada bir tomografiye girdiğimi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Aradan bir hafta geçmiş. Uyandığımda doktor hanım 'seni pazartesi servise alacağız' dedi. Ben de 'daha yatalı 2 gün oldu' dedim. 'Hayır sen bir haftadır uyuyorsun' diye yanıt verdi. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Buradan herkese sesleniyorum; ciddiye alın, hiç iyi bir durum değil. dedi.
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Hasan Akbaş'ı tedavi eden Dahiliye Uzmanı Dr. Adife Çetintürk Üstündağ, hastanın ağır bir şekilde Soma'dan hastanelerine sevk edildiğini dile getirerek, Gelir gelmez yoğun bakıma aldık, zorlu bir süreçti. Şu anki durumu iyi, sıkıntıları giderildi, evine kavuşacak. Hastalarımız taburcu oldukça mutlu oluyoruz. Entübe olan bir hastayı iyileştirip evine göndermek gerçekten güzel bir duygu. ifadelerini kullandı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren de Hasan Akbaş'ın tedavi sürecinin kendileri açısından çok duygusal olduğunu söyledi.
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Zeren, şunları kaydetti:
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Çünkü babası Erzurum'dan çıkıp Manisa'ya gelmişti. Burada bir pansiyona yerleştirilmişti. Tedavi sürecinde her gün hastanenin kapısında bizi bekledi, oğluyla ilgili bizden bilgi aldı. Hasan'ı hastanemizde entübe ettik, sonrasında servise çıktı ve hastalığı yendi. Hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil, Bilim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlığımızın önerilerini mutlaka yerine getirmek lazım. Biz burada tedavilerini yapıyoruz, hastalarımızın, herkesin evinde kalmasını, bu hastalığın yayılmasına imkan vermemesini istiyoruz.
Nefes darlığı nedeniyle trafik kazası geçirdi koronavirüs hastası olduğunu öğrendi
Nefes darlığı nedeniyle geçirdiği trafik kazasının ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen Hasan Akbaş, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu. Akbaş, "17 gündür hastanedeyim, hastalığı öğrenmeme Bursa'da geçirdiğim trafik kazası sebep oldu diyebilirim" dedi.

Hastalığı ağır bir şekilde geçirdiği belirlenen Hasan Akbaş, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Akbaş, 17 günlük tedavi sürecinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla bu sabah sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

"Belki de kaza sayesinde öğrendim"

Hastalığı yenen Hasan Akbaş, yaptığı açıklamada, İstanbul'a gittikten sonra halsizlik ve öksürük şikayetinin başladığını söyledi.

Dönüş yolunda kaza geçirdiğini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

  • "İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken Bursa civarında birden nefes darlığı geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Önümdeki arabaya çarptım, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Orada teşhis konulamadı ama 2 gün sonra şikayetlerim devam edince hastaneye başvurdum. Belki de o kaza benim bu hastalıktan şüphelenmemi ve virüsü kaptığımı öğrenmemi sağladı. 17 gündür hastanedeyim, hastalığı öğrenmeme Bursa'da geçirdiğim trafik kazası sebep oldu diyebilirim."

Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu dile getiren Akbaş, "Orada bir tomografiye girdiğimi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Aradan bir hafta geçmiş. Uyandığımda doktor hanım 'seni pazartesi servise alacağız' dedi. Ben de 'daha yatalı 2 gün oldu' dedim. 'Hayır sen bir haftadır uyuyorsun' diye yanıt verdi. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Buradan herkese sesleniyorum; ciddiye alın, hiç iyi bir durum değil." dedi.

"Eve göndermek güzel bir duygu"

Hasan Akbaş'ı tedavi eden Dahiliye Uzmanı Dr. Adife Çetintürk Üstündağ, hastanın ağır bir şekilde Soma'dan hastanelerine sevk edildiğini dile getirerek, "Gelir gelmez yoğun bakıma aldık, zorlu bir süreçti. Şu anki durumu iyi, sıkıntıları giderildi, evine kavuşacak. Hastalarımız taburcu oldukça mutlu oluyoruz. Entübe olan bir hastayı iyileştirip evine göndermek gerçekten güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren de Hasan Akbaş'ın tedavi sürecinin kendileri açısından çok duygusal olduğunu söyledi.

Zeren, şunları kaydetti:

  • "Çünkü babası Erzurum'dan çıkıp Manisa'ya gelmişti. Burada bir pansiyona yerleştirilmişti. Tedavi sürecinde her gün hastanenin kapısında bizi bekledi, oğluyla ilgili bizden bilgi aldı. Hasan'ı hastanemizde entübe ettik, sonrasında servise çıktı ve hastalığı yendi. Hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil, Bilim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlığımızın önerilerini mutlaka yerine getirmek lazım. Biz burada tedavilerini yapıyoruz, hastalarımızın, herkesin evinde kalmasını, bu hastalığın yayılmasına imkan vermemesini istiyoruz."
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