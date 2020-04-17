Netanyahu'nun oğlu Yair'den babasına karşı düzenlenen 'yolsuzluk gösterisi'ne tepki: Umarım ölecek yaşlılar sizin taraftan olur

ABD'de koronavirüs nedeniyle kardeşi ölen kadın isyan etti: Herkese yalan söylüyorlar!

ABD'de kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü belirten bir kadın, kız kardeşine koronavirüs testi yapılmadığını, solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yaptıklarını söyledi. ABD'li kadın, 'Gerçekleri görün. Bizim hiçbir önemimiz yok. Tenimin renginin hiçbir önemi yok. Bu salgın döneminde önemi olan tek şey para. New York'ta bizim gibiler ölüyor çünkü televizyonlarda söyledikleri şeyleri yapmıyorlar. Herkese yalan söylüyorlar. Bu ülkeye yalan söylüyorlar, dünyaya yalan söylüyorlar' şeklinde konuştu.