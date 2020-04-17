Koronavirüs Netanyahunun oğlu Yairden babasına karşı düzenlenen yolsuzluk gösterisine tepki Umarım ölecek yaşlılar sizin taraftan olur
DÜNYA

Netanyahu'nun oğlu Yair'den babasına karşı düzenlenen 'yolsuzluk gösterisi'ne tepki: Umarım ölecek yaşlılar sizin taraftan olur

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, yeni tip koronavirüse rağmen Meretz Partisinin babasına karşı düzenlediği gösteriye tepki olarak, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur" dedi.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yair Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yair Netanyahu.

Sol blokta yer alan Meretz Partisi, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tel Aviv'de, Netanyahu karşıtı protesto düzenledi.

  • Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisiyle ilgili Meretz lideri Nitzan Horowitz, Twitter hesabından "Yolsuzlukla savaş" mesajıyla birlikte alandan bir fotoğraf paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair ise Horowitz'in iletisine yaptığı yorumda, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gösteri düzenlenmesini kastederek, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur" ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine oğul Netanyahu, skandal tweetini sildi.

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