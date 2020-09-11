Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı
TÜRKİYE

Nevşehir haberleri: Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı

Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı

Nevşehir'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal eden Adem Bıkmazer (64), polis tarafından yakalandı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Bıkmazer, kontrollerin ardından yeniden evine götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kaldırımda otururken yakalandı.
Kaldırımda otururken yakalandı.

Nevşehir'de ayakkabı boyacısı Adem Bıkmazer, 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bıkmazer'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve daha sonra gerekli ilaçlar verilerek karantina için evine gönderildi.

Niğde Valisi Şimşek böyle uyardı: Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz
GÜNDEM
Niğde Valisi Şimşek böyle uyardı: Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz

Evde sıkılıp şehir merkezine geldi

Bir süre sonra evde sıkıldığını söyleyen Bıkmazer, Bektik Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, cuma namazı kıldıktan sonra halk otobüsüyle şehir merkezine geldi. Bıkmazer'in koronavirüs karantinasına uymadığını gören arkadaşları da durumu polise bildirdi.

DHA
Koronavirüs hastası ambülansla evine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bıkmazer'i çarşıda kaldırımda otururken buldu. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Bıkmazer, kontrollerin ardından yeniden evine götürüldü.

İller tek tek açıklıyor: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak
KORONAVİRÜS
İller tek tek açıklıyor: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak
Abone Ol Google News
Kritik rakamlar açıklandı

Kritik rakamlar açıklandı

​Sağlık Bakanlığı, son 24 saati paylaştı.
Milletimiz gereken cevabı verdi

Milletimiz gereken cevabı verdi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'e sert tepki.
Rahibeler cinsel tacize uğruyor

Rahibeler cinsel tacize uğruyor

Alman yardım kuruluşu Missio'dan skandal iddia.
Polise hakaret etti

Polise hakaret etti

​Maske takmayan kadın ceza kesilince çılgına döndü.
Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Pendemi dinlemeyip sınırı geçerek alışveriş için akın ettiler.
Van'dan acı haber

Van'dan acı haber

​Operasyon sırasında bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuş şehit oldu.

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.