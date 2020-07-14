Nevşehir’de bir köy 14 gün boyunca korona karantinasına alındı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, korona virüs ile mücadele kapsamında Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından 14 gün boyunca karantina altına alındı.

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNAYA ALINACAK

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında Güneyce köyünün karantina altına alındığı açıklandı. Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 2020-12 nolu kararı doğrultusunda korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salığının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Güneyce köyü 13.07.2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak karantina kurallarına kesinlikle uymaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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