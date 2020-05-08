Nevşehir'de Kovid-19'u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi

Gündem

Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftiraları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında yapılan suç duyuruları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.