Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Nevşehirde Kovid-19u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi
TÜRKİYE

Nevşehir'de Kovid-19'u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi

Nevşehir'de Kovid-19'u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan anne ve 40 günlük bebeği, sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Anne ve bebeği hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde ambulansla evlerine uğurlandı.
Anne ve bebeği hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde ambulansla evlerine uğurlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesine, yüksek ateş şikayetiyle başvuran anne S.T. (22) ve bebeği A.T, testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

Anne ve bebeği hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde ambulansla evlerine uğurlandı.

Alkışlarla uğurlandılar

Hastanenin Kovid-19 servisindeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan anne ve bebeği hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde ambulansla evlerine uğurlandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Anne ve bebeğine uygun gerekli tetkik ve tedaviler yapıldı, tedavilere olumlu yanıt alındı. Takip süresince normalleşen hastalarımız 14 günün sonunda taburcu olmuştur." denildi.

Abone Ol Google News
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.
Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.
Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...

Ay'da yaşıyor gibiyiz

Ay'da yaşıyor gibiyiz

​Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktika'da yaşam çok farklı...

Özel ve Özkoç'a soruşturma

Özel ve Özkoç'a soruşturma

Gerçek dışı iddialar, hakaret ve iftira...
'Bir liraya vermem' diyen var!

'Bir liraya vermem' diyen var!

​İstanbul'da maske satışları başladı...
Simge<br>mekanlar mahzun

Simge
mekanlar mahzun

​Ülkenin doğusundan batısına camiler sessiz.
Giriş-çıkış yasağı

Giriş-çıkış yasağı

​Valilik duyurdu: Üç gün devam edecek.
Fenerbahçe'ye <br>imzayı attı

Fenerbahçe'ye
imzayı attı

Sarı-lacivertliler ilk transferini resmen açıkladı.
1 Haziran'da açılacak

1 Haziran'da açılacak

​Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı yeniden açılıyor.
Maskesiz adım <br>atılmayacak!

Maskesiz adım
atılmayacak!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı.
Rusya kabusu yaşıyor

Rusya kabusu yaşıyor

Günlük 10 binden fazla yeni vaka...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.