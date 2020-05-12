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Koronavirüs New Yorkta esrarengiz hastalık paniği 100e yakın çocuk tedaviye alındı
DÜNYA

New York'ta esrarengiz hastalık paniği: 100'e yakın çocuk tedaviye alındı

ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun koronavirüsle bağlantılı olduğu düşünülen ''nadir'' görülen hastalığa yakalandığını açıkladı. 3 çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, uzmanlar ''inflamatuvar sendromunun'' araştırıldığını söyledi. .

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda olan New York'ta yeni bir hastalık baş gösterdi. New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun koronavirüsle bağlantılı olduğu düşünülen ''nadir'' görülen hastalığa yakalandığını açıklanırken, ''inflamatuvar sendromunun'' araştırıldığı öğrenildi.

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  • New York'ta şimdiye kadar 3 çocuğun söz konusu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 100'e yakın çocuğun ise semptom gösterdiğini söyleyen Cuomo, söz konusu hastalığın kritik organlarda hayati tehlike teşkil eden inflamasyona neden olduğunu ifade etti.

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Cuomo ayrıca, son 24 saatte New York'ta 195 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

61 milyar dolar federal yardıma ihtiyaç var

New York'un salgınla mücadele için 61 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Cuomo, Washington'da görüşülen yeni yardım paketinin ise kurumsal şirketleri kurtarmak yerine eyaletleri ve çalışan aileleri desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

New York'ta 5 bin 293 ölümün nedeni tespit edilemedi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, 11 Mart ile 2 Mayıs arasında New York'ta gerçekleşen ölümler incelendi.
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Çalışmada, söz konusu tarihler arasındaki toplam 32 bin 107 ölümden 24 bin 172'sinin beklentinin üstünde gerçekleştiği, bu rakamdan da 18 bin 879'unun direkt veya dolaylı Kovid-19 bağlantılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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Raporda, geriye kalan 5 bin 293 ölümün ise kayıtlarda virüs ile bağlantısı olup olmadığının tanımlanmadığı belirtilerek, Bu fazladan ölümlerin Kovid-19 ile direkt veya dolaylı bir bağı olup olmadığı bilinmemektedir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. ifadelerine yer verildi.
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Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, New York’ta 345 bin 817 vaka ve 26 bin 874 can kaybı bulunuyor.
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New York'ta 5 bin 293 ölümün nedeni tespit edilemedi
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla vurduğu şehir olan New York'ta 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı belirtildi.

27 binden fazla kişi can verdi

Salgının en yoğun görüldüğü New York'ta şimdiye kadar 347 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 395 bine, ölü sayısı 82 bin 555'e yükseldi.

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