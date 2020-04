New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi: Test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğü ortaya çıktı New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. New York kentinde de Kovid-19 ölümleri 10 bini aştı.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 11:24 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 11:32 AA