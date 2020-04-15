Koronavirüs New Yorkta korkunç koronavirüs gelişmesi Test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Kovid-19dan öldüğü ortaya çıktı
DÜNYA

New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi: Test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğü ortaya çıktı

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. New York kentinde de Kovid-19 ölümleri 10 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüsten öldüğünün varsayıldığı ve rakamların revize edildiği bildirildi.

EVLERİNDE ÖLDÜLER

  • Açıklamada, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 589 bin 048 kişi hastalığa yakalanırken, 25 bin 239 kişi hayatını kaybetti.

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