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Koronavirüs New Yorkta şoke eden koronavirüs gerçeği Hastalarının yüzde 84ü hiç dışarı çıkmadan virüse yakalandı
DÜNYA

New York'ta şoke eden koronavirüs gerçeği: Hastalarının yüzde 84'ü hiç dışarı çıkmadan virüse yakalandı

Dünyada koronavirüs salgının merkezi olan ABD'de en çok ölümlerin görüldüğü New York'ta koronavirüs teşhisi konulan ve hastaneye kaldırılanların yüzde 84'ünün, dışarı çıkmayanlardan oluştuğu ortaya çıktı. Konu ile açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, evde kalan insanların çoğunun koronavirüs kapmasının ''şoke edici'' olduğunu belirterek ''Biz bu hastaların toplu taşıma kullanıyor olabileceğini düşünmüştük ama aslında gerçekten evlerinde kalan kişiler olduğunu gördük'' dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv/New York
Arşiv/New York

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, 100 hastaneden gelen veriler doğrultusunda ilk belirlemelere göre, Kovid-19 hastalarının yüzde 63'nünün ''evde kal'' uyarılarını dikkate alanlar, yüzde 18'inin ise bakım evlerinde kalanlar olduğunu söyledi.

  • Evde kalan insanların çoğunun koronavirüs kapmasının ''şoke edici'' olduğunu belirten Cuomo, ''Biz bu hastaların toplu taşıma kullanıyor olabileceğini düşünmüştük ama aslında gerçekten evlerinde kalan kişiler olduğunu gördük.'' dedi.

Reuters
Vali Cuomo

Hastaneye gelenlerin çoğu 50 yaş üstü

Hastaneye yatış yapanlarının çoğunun 50 yaş üstü kişiler olduğunu belirten Cuomo, yine virüsten etkilenenlerin çoğunun siyahi Amerikalı ve Latin Amerika kökenli olduğuna dikkati çekti.

Cuomo, eyalette son 24 saatte 232 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.
  • ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 19 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 321 bini geçti.

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