New York'ta şoke eden koronavirüs gerçeği: Hastalarının yüzde 84'ü hiç dışarı çıkmadan virüse yakalandı Dünyada koronavirüs salgının merkezi olan ABD'de en çok ölümlerin görüldüğü New York'ta koronavirüs teşhisi konulan ve hastaneye kaldırılanların yüzde 84'ünün, dışarı çıkmayanlardan oluştuğu ortaya çıktı. Konu ile açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, evde kalan insanların çoğunun koronavirüs kapmasının ''şoke edici'' olduğunu belirterek ''Biz bu hastaların toplu taşıma kullanıyor olabileceğini düşünmüştük ama aslında gerçekten evlerinde kalan kişiler olduğunu gördük'' dedi.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2020, 20:44 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2020, 21:15 AA