Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım koronavirüs aşısını yaptırırdım

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu.
"Türk hekimlerin tavsiyelerine uyardım"
Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım" ifadesini kullandı.
Aşı karşıtı söylemlerin, halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:
- "Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim.
- Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."