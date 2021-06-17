Normal hayat çok yakın: ​İsteyene aynı gün aşı

Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Salgında son durum ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü toplantının ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi: “Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam etmesinden son derece memnunum. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı.”

Fahrettin Koca

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BUGÜN RANDEVULAR AÇILIYOR

“Sağlık ordumuz gücünü hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programımıza kaydırmış durumda. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aşı ile toplumsal bağışıklığa elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde aşılamalarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın (bugün) itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.”

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37 MİLYONU BULDUK

“Güçlü sağlık alt yapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Bu güce güvenin demiştik. Bu gücün sahibi elbet de devletimizdir. Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız.”

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80 BİN AKTİF VAKA VAR

“Yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum. Bu sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle arasındaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfumuzu arttırmak ne kadar önemliyse vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Kovid-19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor ancak halen 80 binden fazla vaka sayımız olduğunu göz ardı edemeyiz.”

TEYAKKUZDA OLMALIYIZ

“Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte verdiğimiz mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programıdır. Devletimizin gücü ve halkımızın desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu unutmamalıyız. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sozüm, lütfen en kısa sürede aşınızı olun.”

Aynı gün randevu

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları artık iyice hızlandı. Bir günde yapılan aşı miktarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, “1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk” ifadelerini kullandı.

VAKİT KAYBETMEDEN YAPALIM

Çalışmaları daha da hızlandırmak için yeni bir uygulama da devreye girdi. Bakan Koca, “gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Koca, “Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım” ifadelerini kullandı.

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SİNOVAC RANDEVULARI AÇILDI

Öte yandan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Vatandaşlar, bir süredir ilk doz için Sinovac aşısı randevusu alamadığını belirtiyordu. Aşıda çeşitliliğin artması ve aşılamanın hızlanmasıyla son 1 yıldır kısıtlama, kademeli normalleşme, kısmi kapanma, vakalar arttığı zaman da tam kapanma süreci yaşayan Türkiye’nin temmuz ile birlikte “normalleşme umudu” da arttı.

Herkes olana kadar buradayız

Kovid-19 salgınıyla mücadelede başlatılan aşı programı kapsamında aşı merkezlerinde hareketlilik dün de devam etti. Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oldu.

GÖREVE BAŞLADILAR

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) ise mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı. İstanbul Bağcılar’daki mobil ekiplerce, Matbaacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan matbaa ve kağıt firması çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hülya Zengin Tiryaki de, Bağcılar Matbaacılar Sitesi ve İSTOÇ’ta iki aşı noktası oluşturduklarını aktardı. Dr. Tiryaki, “Amacımız aşı hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Kovid-19 salgınından kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız” dedi.

ŞİMDİ DAHA RAHATIZ

İlk doz aşısını olan işçi İbrahim Çetin, bu uygulamanın kendileri için güzel olduğunu belirterek, “Daha rahat çalışacağız. Aşı olmayı bekliyorduk. Şimdi daha rahatız” dedi. Matbaacı Güler Güzel de herkese aşı olmasını tavsiye ederek, “Yaş sınırının kalkması ve çalışanların aşı olması beni mutlu etti. Herkes yoğun talep gösteriyor. Sıra alıp, gitmeyenler için de çok üzülüyorum. Eğer sıra alıp gitmiyorlarsa başkalarının haklarını yiyorlar” ifadelerini kullandı.