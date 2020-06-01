Normalleşme sabahında İstanbul'da hareketlilik başladı: Duraklarda yoğunluk başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye’nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.

AA İstanbul'da yoğunlaşmaya başlayan trafik...

NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE YOĞUNLUK

Salgınla mücadele kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinin normalleşme adımları kapsamında bugün itibariyle açılacak olmasıyla vatandaşlar, yola koyuldu. Normalleşme adımlarının olduğu ilk günün sabahında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İHA İstanbul'da bu sabah...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan 65 yaş ve altı ile 18 yaş üstü vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinden itibaren işe gitmeye başladı. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı.

Salgınla mücadelede kapsamında uygulanan kısıtlama boyunca boş kalan meydanlarda ve caddelerde hareketlilik başlarken, yollar da trafik yoğunluğu oluştu.

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

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İHA İstanbul'da bu sabah...

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